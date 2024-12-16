МО: РЛС позволяют обнаруживать любые средства воздушно-космического нападения

Начальник радиотехнических войск ВКС полковник Андрей Чедаев отметил, что новая техника отличается современной элементной базой и высоким уровнем автоматизации всех процессов обработки и выдачи радиолокационной информации

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Радиолокационные станции (РЛС) ВКС России могут обнаруживать и сопровождать любые средства воздушно-космического нападения, начиная от беспилотников и заканчивая гиперзвуковыми ракетами, сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня на вооружении радиотехнических войск состоят современные и перспективные радиолокационные средства "Небо-М", "Подлет", "Каста-ВМ", "Наблюдатель-ФСРиКВП" и комплексы средств автоматизации "Фундамент-М", комплексное применение которых позволяет обнаруживать и сопровождать любые средства воздушно-космического нападения - от беспилотных летательных аппаратов до гиперзвуковых ракет не только в воздухе, но и в космосе", - привело Минобороны слова начальника радиотехнических войск ВКС полковника Андрея Чедаева.

Чедаев отметил, что отличительными особенностями новой техники радиотехнических войск являются современная элементная база и высокий уровень автоматизации всех процессов обработки и выдачи радиолокационной информации, высокая помехоустойчивость и существенное увеличение возможностей вычислительных средств.

15 декабря отмечается День образования Радиотехнических войск ВКС РФ.