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Военное обозрение

Британия показала поражение дронов из новой лазерной установки HEL

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Источник изображения: topwar.ru

Британская армия успешно применила в полевых условиях демонстрационный образец боевой лазерной системы HEL («лазер высокой энергии»), установленный на бронеавтомобиле Wolfhound. Соответствующие кадры показаны в сети, хотя испытания прошли ещё в октябре на полигоне Раднор в Уэльсе.

Источник изображения: topwar.ru

Солдаты 16-го артполка отследили и уничтожили с помощью направленного энергетического луча несколько БПЛА в полёте, продемонстрировав эффективность системы в реальных условиях.

Данные испытания показывают, что лазеры могут стать перспективным решением для борьбы с дронами

- отметил разработчик – компания Raytheon UK.

Источник изображения: topwar.ru

Как указали в Минобороны, массовое появление дронов во время украинского конфликта стало поворотным моментом в современной войне. Тысячи БПЛА используются обеими сторонами для разведки и нанесения ударов. Так, за последние 11 месяцев украинские войска использовали более 1,2 млн беспилотников.

Источник изображения: topwar.ru

В этих условиях лазерные установки могут стать эффективным решением, так как они способны уничтожать БПЛА с гораздо меньшими затратами на выстрел по сравнению с традиционными боеприпасами.

Источник изображения: topwar.ru

По соображениям секретности не разглашается, как долго луч системы HEL должен оставаться в контакте с целью, прежде чем она будет поражена.

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Страны
Великобритания
Компании
Raytheon
Проекты
БПЛА
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