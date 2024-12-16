Источник изображения: topwar.ru

Минобороны Колумбии приняло решение заключить контракт на проведение работ по ремонту и техническому обслуживанию 18 вертолётов Ми-17 ВВС страны. В настоящее время основная часть парка простаивает из-за ненадлежащего состояния машин.

Мы провели процесс проверки компаний, особенно в Америке, которые имели такие возможности или которые предоставляли услуги по техническому обслуживанию вертолётов Ми-17 в других странах. В итоге мы отобрали две компании, которые займутся соответствующими работами

- заявили в военном ведомстве.

На оплату этих работ в бюджете заложено 270 млрд песо [$62,1 млн], из которых пока выделено 170 млрд [$39,1 млн].

Источник изображения: topwar.ru

Таким образом, наконец то министерство увидело международную реальность и смогло принять адекватное в этих условиях решение

- говорится в издании Zona Militar.

Под «международной реальностью» имеется в виду санкционное преследование США стран, сотрудничающих с российской оборонкой. Как утверждается в западной прессе, военное ведомство Колумбии якобы пыталось выстроить «серые схемы», чтобы избежать такого наказания, однако они были вскрыты усилиями западных СМИ.

Как указывается в издании, потребность в Ми-17 очевидна для Колумбии, поскольку стоимость лётного часа и ТТХ этих машин значительно превосходят другие модели, состоящие на вооружении страны:

Следует учесть, что в недавних чрезвычайных ситуациях с лесными пожарами пришлось нанимать гражданские вертолёты, которыми по совпадению также оказались Ми-17.