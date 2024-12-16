Иранский учебный самолёт Як-130 замечен с ракетой Р-73Э

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Спустя год после того, как стало известно о получении Ираном учебно-тренировочного самолета Як-130, в сети появились кадры, на которых данный УТС был замечен с ракетой класса «воздух-воздух» Р-73Э.

После приобретения Тегераном Як-130, предполагалось, что они необходимы для обучения летчиков управлению истребителем Су-35. Однако, судя по последним изображениям, он также может использоваться в качестве легкого истребителя. Как считают местные обозреватели, Як-130 способен нести до четырех УРВВ Р-73Э, но на снимках фигурирует учебная версия ракеты.

Р-73А и Р-73Э могут поражать воздушные цели на расстоянии до 30 км, а вариант Р-73М на дальности до 40 км. Они развивают скорость 2,5 Маха. Базовая версия ракеты поступила на вооружение ВВС СССР в 1984 году.

Как указывается в издании Defence Security Asia, в сентябре 2023 года Иран получил из России около 12 бортов Як-130. Недавно в западных СМИ сообщалось, что ВВС страны 18 ноября были переданы первые два истребителя Су-35СЭ.

Два истребителя Су-35 были разобраны перед перелетом в Тегеран на борту российского ВТС Ан-124-100

- отмечается в немецком издании Flug Revue.

Как указывается в западной прессе, Иран получит в общей сложности до 50 Су-35СЭ, что позволит вывести из эксплуатации часть истребителей F-4 Phantom, которые в настоящее время служат в составе 31-й тактической эскадрильи.