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Военное обозрение

Вьетнам модернизирует плавающие танки ПТ-76Б

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Источник изображения: topwar.ru

Вьетнам ведет ремонт и ограниченную модернизацию лёгких плавающие танков ПТ-76Б. Машины этого типа эксплуатируются уже 67 лет. Однако преемника для них вьетнамскому командованию найти пока не удалось.

Как указывается в издании Altair, одно время рассматривалась возможность закупки российской авиадесантной самоходной пушки «Спрут» с амфибийными возможностями, однако от этого варианта отказались.

ПТ-76 до сих пор эксплуатируются во многих азиатских странах, в частности, в Индонезии и Бангладеш. Только во Вьетнаме на пике их поставок на вооружении состояло более 500 экземпляров.

ПТ-76Б – это вариант танка с пушкой Д-56ТС. Модернизация вьетнамских машин этого типа носит очень ограниченный характер. Она включает в себя замену многих компонентов оборудования на местные изделия, чтобы облегчить обслуживание и увеличить срок службы, но усовершенствование не затрагивает боевой потенциал техники. Например, изучалась возможность установки лазерного дальномера и тепловизора, но в конечном итоге от этой идеи отказались.

По данным IISS, на начало текущего года на вооружении Вьетнама находилось 300 ПТ-76, а также 320 танков-амфибий китайского происхождения ZTQ-62/ZTS-63.

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Страны
Бангладеш
Вьетнам
Индонезия
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