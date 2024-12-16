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Военное обозрение

ВСУ показали дистанционное минирование с помощью бронеавтомобиля HMMWV

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Источник изображения: topwar.ru

ВСУ опубликовали кадры, на которых показан импровизированный мобильный комплекс дистанционного минирования, размещенный на шасси легкого бронеавтомобиля HMMWV, в его кормовой части.

Заброс мин осуществляет советская система УМЗ, разработанная в 1970-е годы. В оригинале шесть установок монтировались на грузовики ЗИЛ-131Б. Каждая из этих ПУ представляет собой шестиугольный модуль, содержащий 30 направляющих.

В украинской «версии» две ПУ, имеющие угол поворота на 180°, размещены на машине HMMWV. Всего в них содержится 60 мин. Дальность заброса составляет 60-100 метров.

Источник изображения: topwar.ru

Как указывается в издании Defence24, ранее ВСУ для дистанционной постановки заграждения использовали только малогабаритные дроны (что требовало времени, из-за возможности транспортировки ими только одной мины) и кассетные 155-мм артснаряды RAAM (но это дорогостоящее и дефицитное средство).

После внедрения новой системы в войска практически каждое подразделение, создающее линию обороны, сможет оперативно устанавливать минное поле без необходимости вызова специализированных машин

- отмечается в издании.

Источник изображения: topwar.ru

Как указывается, массовое внедрение малогабаритных средств дистанционного минирования, предпочтительно контейнерных систем, будет иметь сдерживающий эффект, так как российские подразделения будут осознавать, что даже при использовании небольших внедорожников противник может быстро заминировать территорию, в направлении которой планируется атака:

Поэтому им придется действовать осторожнее и, следовательно, медленнее.
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