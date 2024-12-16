Британия списывает последнюю атомную подлодку класса Trafalgar

Источник изображения: topwar.ru

В период с 1979 по 1991 годы Британия построила семь атомных подлодок класса Trafalgar. Шесть из них были выведены из эксплуатации в 2009-2022 годах и ожидают утилизации. Последняя субмарина проекта HMS Triumph, завершив свой визит с проводами на шотландскую базу Клайд, вернулась в Девонпорт в Уэльсе для списания.

Когда подводная лодка вошла в Плимутскую гавань, её сопровождала флотилия кораблей, и она подняла флаг вывода из эксплуатации, сигнализируя о прекращении выполнения своих боевых обязанностей

- говорится в издании Naval Technology.

Источник изображения: topwar.ru

Поскольку HMS Triumph готовится к списанию, мы с огромной гордостью вспоминаем о его наследии

- заявил командир субмарины Аарон Уильямс.

Trafalgar – это последние подлодки времён Холодной войны, эти корабли помогали обеспечивать безопасность нашей страны более 30 лет

- заявили в командовании ВМС.

Источник изображения: topwar.ru

Для их замены было построено 5 субмарин класса Astute, еще две находятся в производстве. Они оснащены ТА для размещения 38 единиц вооружения – крылатых ракет Tomahawk Block IV и 533-мм тяжелых торпед Spearfish.

Параллельно с Astute на службе находятся 4 АПЛ класса Vanguard, несущие баллистические ракеты Trident II D5 с ядерной начинкой, а также торпеды Spearfish.