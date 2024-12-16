Шольц вновь выступил против поставок дальнобойного оружия Украине

Канцлер ФРГ высказался за мирное решение конфликта и его скорейшее завершение

БЕРЛИН, 14 декабря. /ТАСС/. Глава правительства Германии и кандидат в канцлеры от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на выборах Олаф Шольц за два дня до дебатов в Бундестаге по вопросу о вотуме доверия правительству в очередной раз заявил, что не будет поставлять Украине дальнобойное оружие. Об этом сообщает агентство DPA.

"Было бы неправильно говорить: мы хотим, чтобы война велась таким образом, чтобы поставляемое нами оружие попадало глубоко в тыл, - заявил Шольц на встрече представителей СДПГ в Потсдаме. - Вот почему я заявляю здесь четко и ясно: я этого делать не буду". В то же время канцлер ФРГ высказался за мирное решение конфликта на Украине и его скорейшее завершение.

Вместе с тем Шольц отметил, что вопрос дальнейшей помощи Украине и одновременного финансирования социальных инвестиций имеет решающее значение для федеральных выборов. "В этот момент нужно принять окончательное решение, приведет ли поддержка Украины, приведет ли то, что мы делаем больше для безопасности нашей страны, к тому, что у нас не будет достаточно денег на дороги, на железные дороги, на жилье, на пенсии", - заявил Шольц, добавив, что ФРГ должна делать и то, и другое одновременно. "Вот почему предстоящие выборы будут посвящены именно этому вопросу", - резюмировал он.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно отвергал возможность передачи Киеву ракет Taurus, дальность полета которых составляет около 500 км. Глава правительства заявлял, что поставка подобных систем вооружения повлечет за собой серьезный риск эскалации. Кандидат на пост канцлера ФРГ от оппозиционного консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и главный соперник Шольца на выборах Фридрих Мерц, напротив, выступает за поставки данного вида оружия.

11 декабря Шольц, выступая со специальным заявлением, сообщил, что, в соответствии со статьей 68 конституции, направил председателю Бундестага запрос о вынесении на голосование вопроса о доверии. Тем самым, по его словам, он хотел бы расчистить путь для досрочных федеральных выборов. Дебаты по вотуму доверия в Бундестаге запланированы на 16 декабря. Если депутаты Бундестага откажут канцлеру в доверии, будут проведены досрочные парламентские выборы 23 февраля 2025 года.