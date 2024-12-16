"Кулибин-клуб" представил более 15 поставленных в войска разработок

На стенде также представлены инновационные дроны производства Уралдронзавода - "Упырь-10", предназначенный для поражения тяжело- и легкобронированной техники, "Бумеранг-10", оснащенный системой автоматического удержания цели

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. "Кулибин-клуб" Народного фронта на XXII съезде партии "Единая Россия" представил более 15 разработок, каждая из которых массово поставлена в войска. Об этом сообщил ТАСС глава "Кулибин-клуба" Александр Паничев.

"Больше 15 разработок здесь сейчас представлено со всей России. В основном это те изделия, которые в последнее время массово были поставлены в войска и успешно применяли. Например, тот же [дрон-камикадзе] "Князь Вандал Новгородский", который в последнее время стал хитом сезона нашего, показывает наилучшие результаты и в целом является пугающим фактором для нашего противника. Приятно сказать, что мы были одними из первых, кто поддержал эту разработку и поспособствовал в масштабировании", - сказал собеседник агентства.

На стенде также представлены инновационные дроны производства Уралдронзавода - "Упырь-10", предназначенный для поражения тяжело- и легкобронированной техники, "Бумеранг-10", оснащенный системой автоматического удержания цели, которая в три раза увеличивает вероятность попадания в цель в условиях работы средств радиоэлектронной борьбы противника. Кроме того, "Кулибин-клуб демонстрирует многофункциональную платформу "Варан", оснащенную турелью для дистанционной огневой работы, а также средства радиоэлектронной борьбы и разведки.

"Кулибин-клуб" Народного фронта занимается отбором, тестированием, поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров. Благодаря этой инициативе удалось поставить на передовую тысячи инновационных средств радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским беспилотникам, квадрокоптеры, самоходные тележки-роботы и другие изделия.

Съезд "Единой России" проходит в Москве на площадке Национального центра "Россия".