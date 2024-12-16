"Кулибин-клуб" будет привлекать университеты для поддержки военных разработок

Заместитель руководителя "Народного фронта" Борис Подольный считает, что несмотря на усложнение процессов, важно сохранить двухмесячный срок для проектных команд от постановки технического задания до опытного образца

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. "Кулибин-клуб" "Народного фронта" планирует привлекать к поддержке военных разработок университеты. Об этом сообщил ТАСС заместитель руководителя "Народного фронта" Борис Подольный.

"История идет на усложнение технологий. Поэтому следующий год, скорее всего, пойдет под флагманом включения прикладной науки в развитие разработок. <...> Университеты абсолютно точно войдут в контур "Кулибин-клуба" и со многими мы уже начали работать", - сказал собеседник агентства.

По его словам, несмотря на усложнение процессов, важно сохранить двухмесячный срок для проектных команд от постановки технического задания до опытного образца.