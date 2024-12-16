Войти
ТАСС

"Кулибин-клуб" будет привлекать университеты для поддержки военных разработок

467
0
0
© Пресс-служба Народного фронта
© Пресс-служба Народного фронта.
Источник изображения: © Пресс-служба Народного фронта

Заместитель руководителя "Народного фронта" Борис Подольный считает, что несмотря на усложнение процессов, важно сохранить двухмесячный срок для проектных команд от постановки технического задания до опытного образца

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. "Кулибин-клуб" "Народного фронта" планирует привлекать к поддержке военных разработок университеты. Об этом сообщил ТАСС заместитель руководителя "Народного фронта" Борис Подольный.

"История идет на усложнение технологий. Поэтому следующий год, скорее всего, пойдет под флагманом включения прикладной науки в развитие разработок. <...> Университеты абсолютно точно войдут в контур "Кулибин-клуба" и со многими мы уже начали работать", - сказал собеседник агентства.

По его словам, несмотря на усложнение процессов, важно сохранить двухмесячный срок для проектных команд от постановки технического задания до опытного образца. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.12 23:59
  • 8527
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 16.12 23:50
  • 6445
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.12 23:19
  • 2
Продажа Украиной тайн СССР: противоракетные "Дрозды" на Т-84 уплыли в США
  • 16.12 04:41
  • 0
Ответ на "Ловушка для российской авиации. Битва на море выходит на новый уровень"
  • 16.12 02:36
  • 3
Главный конструктор Су-57: плоское сопло на истребителе дает новые возможности
  • 16.12 02:06
  • 1
Чемезов: решение Путина о госхолдингах в сфере ОПК спасло отрасль от провала
  • 16.12 01:08
  • 1
«Прошлись как ураган». Военкоры сообщили об успешном штурме спецназом КНДР села Плехово в Курской области
  • 15.12 17:00
  • 47
Уроки Сирии
  • 14.12 16:50
  • 18
МС-21 готовится к первому полету
  • 14.12 16:44
  • 138
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 14.12 13:51
  • 5
«Снизит тягу, но улучшит малозаметность»: в прессе США заметили новейший российский истребитель Су-57 с «плоским» соплом
  • 13.12 22:50
  • 0
Ответ на "Reuters: ЕС рассматривает создание коалиции для отправки войск на Украину"
  • 13.12 21:19
  • 1
Ответ на "Новый страшный сценарий для Польши. Времени у нас все меньше (Wnp.pl, Польша)"
  • 13.12 15:41
  • 1
«Мы должны быть готовы к войне с Россией»: Нидерланды закупили крупную партию платформ для переброски военной техники
  • 13.12 15:37
  • 1
Новый страшный сценарий для Польши. Времени у нас все меньше (Wnp.pl, Польша)