Медведев не исключает, что в составе РФ могут появиться новые регионы

Москва. 14 декабря. ИНТЕРФАКС - Председатель "Единой России", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает возможным появление в составе России новых регионов.

"Нужно сделать так, чтобы потенциал этих регионов (ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей - ИФ) был реализован в полной мере. Будем заниматься этим в рамках Народной программы, в которую включен раздел "Развитие новых регионов". Кстати, этот опыт может быть востребован и дальше в случае, если в составе нашей страны еще появятся новые, но очень близкие нам регионы. Ведь это возможно", - сказал Медведев в субботу на съезде "Единой России", который проходит на площадке Национального центра "Россия" в Москве.

Он отметил, что "при содействии партии все регионы и муниципалитеты страны оказывают помощь городам, районам, населенным пунктам в Донецкой, Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях".