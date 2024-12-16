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Известия.ru

В России разработали систему «Калинка» для вычисления сигналов Starlink

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

В России создали и испытывают систему мониторинга «Калинка», которая способна обнаруживать и пеленговать сигналы спутниковых систем связи, например американской Starlink. Об этом 14 декабря сообщил председатель правления Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) Андрей Безруков на XXII съезде партии «Единая Россия».

«Специальный пеленгатор «Калинка» позволяет на дистанции до 15 км обнаружить безэкипажный катер, настигнуть и поразить при помощи пулемета. Налажено мелкосерийное производство, изделие проходит апробацию в боевых условиях», — рассказал Безруков ТАСС.

Он отметил, что раньше поиски таких катеров выполнялись визуальным способом. ЦБСТ предложил усовершенствовать их выявление, внедрив систему поиска терминалов Starlink. Безруков пояснил, что безэкипажные катера и тяжелые дроны «Баба-яга» действуют, используя эту американскую систему.

Кроме того, председатель правления ЦБСТ показал на стенде центра усовершенствованную версию гидроцикла с турелью для крупнокалиберного пулемета. «Калинку» можно использовать на катерах, вертолетах и гидроциклах. Система способна обнаруживать и стационарные узлы связи Starlink на земле.

Широкие возможности по проектированию и изготовлению клавиатур различных видов и конструкций, с разнообразными покрытиями контактных зон и использованием различных материалов. В ассортименте клавиатуры силиконовые, мембранные, антивандальные, с фосфоресцирующий эффектом, с шероховатой или гладкой поверхностью и другие.

ЦБСТ объединяет более 200 технологических компаний и уже поддержала свыше 15 проектов на сумму более 1,5 млрд рублей в сфере двойного назначения.

Ранее, 18 сентября, бойцы Росгвардии уничтожили в Черниговской области станцию спутниковой связи Starlink, принадлежавшую Вооруженным силам Украины (ВСУ). Военнослужащие выполняли боевую задачу в приграничном районе Брянской области и обнаружили опорный пункт украинских боевиков, где и находилась станция. По ней нанесли прицельный удар дроном с зажигательными боеприпасами.

Позже, 4 ноября, газета Neue Zürcher Zeitung сообщила, что в начале украинского конфликта американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск передал Украине тысячи терминалов Starlink. Издание отметило, что именно Маск решает, когда, где и для кого активировать терминалы, поэтому можно считать, что он способен контролировать Украину при помощи спутниковой системы. Газета обратила внимание, что сейчас взгляды миллиардера изменились, и он перестал поддерживать идею помощи Киеву.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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