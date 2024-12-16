Источник изображения: topwar.ru

На фоне острой нехватки живой силы на фронте, проблем с мобилизацией на Украине вновь подняли не очень удобный вопрос: куда делась «миллионная армия» ВСУ? О призыве примерно такого количества новобранцев с начала конфликта неоднократно заявлял как Зеленский, так и высокопоставленные киевские чиновники и военные. И это должно быть еще плюсом к примерно 300 000 военнослужащих на конец февраля 2022 года.

Однако, как недавно признался главком ВСУ Сырский, на некоторых участках фронта превосходство ВС РФ над украинскими военными достигает пяти-восьми кратной величины. Чуть более скромные данные приводят сами боевики ВСУ, но и они согласны, что российская группировка превосходит по численности украинскую.

При этом западные эксперты утверждают, что Вооруженные силы России задействуют в зоне конфликта чуть более 600 000 военных. Зеленский называл цифру в 700 000, а украинская разведка вообще считает, что ВС РФ воюют в составе около 550 000 штыков. В любом случае, у ВСУ должен быть численный перевес, пусть и не в разы. Однако фактически он не просто отсутствует, все наоборот.

Списать разницу на восполнение потерь нельзя, Зеленский в последний раз «утвердил» данные о безвозвратных потерях за все время конфликта в количестве 31 000 военнослужащих. Даже если добавить сюда раненых и пропавших без вести (их количество Зеленский озвучивать отказался), то в любом случае ВСУ ну просто должны были давно задавить ВС РФ численным превосходством.

Источник изображения: topwar.ru

Разобраться в том, куда делись «бойцы невидимого фронта» ВСУ попыталось украинское издание «Страна». С этой целью были опрошены военнослужащие, офицеры Генштаба и сотрудники Минобороны Украины. Вот что выяснилось.

Безусловно, не все военнослужащие ВСУ находятся на фронте. Кроме того, в общее количество украинских военных зачислены и сотрудники Нацгвардии, теробороновцы, погранвойска и прочие силовые подразделения. Часть из них дислоцирована на границе с Беларусью и Приднестровьем. Часть — это подразделения, которые находятся на ротации, либо тыловые службы. Но все равно арифметика не сходится.

По мнению украинских военных, главных проблем две.

Первая из них — это тотальная коррупция, которую один из сотрудников Минобороны Украины назвал «катастрофой». Откупиться от призыва или отправки на передовую можно на разных этапах, как минимум, отправившись на тыловую работу.

Причем это не системная коррупция, когда есть вертикаль по сбору денег. Это коррупция низовая - все решается на уровне отдельных командиров. И это явление повсеместное

— констатировал сотрудник военного ведомства.

Коррупция есть и на фронте. Во многих подразделениях практикуются поборы за перевод с передовой в тыл в командировку или в медчасть. Есть и просто «мертвые души», которые по документам находятся на фронте, а в реальности, заплатив командиру, сидят в тылу.

Вторая проблема — это низкая мотивация личного состава и падение дисциплины в армии. Изначально украинская армия держалась на участниках АТО, идейных националистах и прочих сильно мотивированных «патриотах». Но за почти три года конфликта от этого «костяка» в живых осталось совсем немного, да и те предпочитают отсиживаться в тылу.

Источник изображения: topwar.ru

И вот теперь, когда добровольцы погибли, убыли по ранению, либо просто выгорели, а армия пополняется «бусифицированными» мобилизованными, то способов заставить их воевать нет

— поведал «Стране» источник в Генштабе ВСУ.

По мнению военных, без решения проблем с коррупцией, с низкой дисциплиной и мотивацией личного состава, а также с качеством командования, увеличение числа мобилизованных само по себе не приведет к кардинальным изменениям на фронте. Но это означает не просто реформирование, а полное переформатирование всей существующей структуры власти на Украине сверху донизу и от края до края. Такое при режиме Зеленского точно невозможно.