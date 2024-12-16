Украинские военные пытаются объяснить, куда делась «миллионная армия» ВСУ

Источник изображения: topwar.ru
На фоне острой нехватки живой силы на фронте, проблем с мобилизацией на Украине вновь подняли не очень удобный вопрос: куда делась «миллионная армия» ВСУ? О призыве примерно такого количества новобранцев с начала конфликта неоднократно заявлял как Зеленский, так и высокопоставленные киевские чиновники и военные. И это должно быть еще плюсом к примерно 300 000 военнослужащих на конец февраля 2022 года.
Однако, как недавно признался главком ВСУ Сырский, на некоторых участках фронта превосходство ВС РФ над украинскими военными достигает пяти-восьми кратной величины. Чуть более скромные данные приводят сами боевики ВСУ, но и они согласны, что российская группировка превосходит по численности украинскую.
При этом западные эксперты утверждают, что Вооруженные силы России задействуют в зоне конфликта чуть более 600 000 военных. Зеленский называл цифру в 700 000, а украинская разведка вообще считает, что ВС РФ воюют в составе около 550 000 штыков. В любом случае, у ВСУ должен быть численный перевес, пусть и не в разы. Однако фактически он не просто отсутствует, все наоборот.
Списать разницу на восполнение потерь нельзя, Зеленский в последний раз «утвердил» данные о безвозвратных потерях за все время конфликта в количестве 31 000 военнослужащих. Даже если добавить сюда раненых и пропавших без вести (их количество Зеленский озвучивать отказался), то в любом случае ВСУ ну просто должны были давно задавить ВС РФ численным превосходством.
Источник изображения: topwar.ru
Разобраться в том, куда делись «бойцы невидимого фронта» ВСУ попыталось украинское издание «Страна». С этой целью были опрошены военнослужащие, офицеры Генштаба и сотрудники Минобороны Украины. Вот что выяснилось.
Безусловно, не все военнослужащие ВСУ находятся на фронте. Кроме того, в общее количество украинских военных зачислены и сотрудники Нацгвардии, теробороновцы, погранвойска и прочие силовые подразделения. Часть из них дислоцирована на границе с Беларусью и Приднестровьем. Часть — это подразделения, которые находятся на ротации, либо тыловые службы. Но все равно арифметика не сходится.
По мнению украинских военных, главных проблем две.
Первая из них — это тотальная коррупция, которую один из сотрудников Минобороны Украины назвал «катастрофой». Откупиться от призыва или отправки на передовую можно на разных этапах, как минимум, отправившись на тыловую работу.
— констатировал сотрудник военного ведомства.
Коррупция есть и на фронте. Во многих подразделениях практикуются поборы за перевод с передовой в тыл в командировку или в медчасть. Есть и просто «мертвые души», которые по документам находятся на фронте, а в реальности, заплатив командиру, сидят в тылу.
Вторая проблема — это низкая мотивация личного состава и падение дисциплины в армии. Изначально украинская армия держалась на участниках АТО, идейных националистах и прочих сильно мотивированных «патриотах». Но за почти три года конфликта от этого «костяка» в живых осталось совсем немного, да и те предпочитают отсиживаться в тылу.
Источник изображения: topwar.ru
— поведал «Стране» источник в Генштабе ВСУ.
По мнению военных, без решения проблем с коррупцией, с низкой дисциплиной и мотивацией личного состава, а также с качеством командования, увеличение числа мобилизованных само по себе не приведет к кардинальным изменениям на фронте. Но это означает не просто реформирование, а полное переформатирование всей существующей структуры власти на Украине сверху донизу и от края до края. Такое при режиме Зеленского точно невозможно.
Источник изображения: topwar.ru