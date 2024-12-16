Работа армии и волонтеров приближает победу России, заявил Путин

Путин: армия и волонтеры трудятся круглосуточно, приближая победу России

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Армия, флот, ОПК РФ и волонтеры трудятся круглосуточно, приближая победу России, сказал президент РФ Владимир Путин.

XXII съезд партии "Единая Россия" проходит в субботу в Национальном центре "Россия". На нем принимают изменения в народную программу и устав партии, а также проводят ротацию высшего и генерального советов.

"Вместе с нашей армией и флотом, с коллективами предприятий ОПК, которые трудятся в круглосуточном режиме, с миллионами людей, которые всем сердцем поддерживают фронтовиков, с волонтерами, которые формируют и несут все самое необходимое, доставляют до места тысячи тонн гуманитарной помощи, продуктов, медикаментов, бытовое оборудование, предметы экипировки и снаряжения, конкретным делом, личным участием в добровольческих инициативах приближают нашу победу", - сказал Путин на пленарном заседании.