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ТАСС

Медведев осмотрел флагманские военные разработки на съезде "Единой России"

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Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ ТАСС

Центр беспилотных систем и технологий помогает российским разработчикам создавать комплексные решения, отметил руководитель центрального исполкома партии Александр Сидякин

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) на съезде "Единой России" представил более 50 флагманских военных разработок своих резидентов. Выставочный стенд посетил председатель партии Дмитрий Медведев, сообщили ТАСС в ЦБСТ.

"На XXII съезде "Единой России" ЦБСТ открыл выставочный стенд и представил более 50 флагманских разработок своих резидентов. В их числе дроны "Скворец", FPV-дрон "Овод", камикадзе самолетного типа "Привет-82МК2", система противодействия FPV-дронам "Титан", система дальней связи "Тень", бесколлекторные электродвигатели "Уфимец", ПАК "Грань", средство перехвата видеосигнала "Зеркальце", ПАК "Площадь", система мониторинга и пеленгации средств связи "Калинка", а также лазерный излучатель "Слепыш". О разработках резидентов ЦБСТ руководитель центрального исполкома партии Александр Сидякин рассказал председателю "Единой России" Дмитрию Медведеву, - сообщили в организации.

Сидякин отметил, что ЦБСТ помогает российским разработчикам создавать комплексные решения. "Здесь представлены эффективные и перспективные решения для нашей армии. Летом я вам докладывал о первых результатах ЦБСТ, созданного по вашему поручению. Нашу первую задачу - объединить малые и средние предприятия, которые создают лучшие инновационные изделия - можно считать исполненной", - сказал Сидякин.

Среди разработок, которые ведутся при поддержке ЦБСТ, было продемонстрировано устройство "Грань". "Грань" - новая разработка, которая ведется при поддержке центра. Пример креативного подхода, когда разработчик применяет современные технологии, горизонтально работает с непосредственными пользователями и предлагает им абсолютно новое решение для принципиально новых задач. Так мы получаем устройство с новой функциональностью, которая нигде раньше не была реализована, позволяющей объединять в одну сеть боевые расчеты БПЛА и радиоэлектронной разведки. Это рация и смартфон в одном корпусе, которые позволяют строить защищенную сеть на определенном участке фронта и координировать эту работу с применением картографии и защищенного мессенджера. Комплекс оснащается системой тактической осведомленности "Локтар". В частности, система позволяет моментально обмениваться данными, наносить обстановку на карту, дистанционно получать данные с постов радиомониторинга и управлять средствами РЭБ", - сказал Сидякин.

Автономная некоммерческая организация "ЦБСТ" учреждена по инициативе "Единой России", фондом "Наша правда" и ПАО "Промсвязьбанк". Инвестиционную поддержку, а также помощь в реализации и масштабировании проектов резидентам ЦБСТ оказывает фонд "Эра". За время работы фонд поддержал более 15 проектов в сфере двойного назначения на общую сумму свыше 1,5 млрд рублей. 

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Страны
Россия
Персоны
Медведев Дмитрий
Проекты
БПЛА
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