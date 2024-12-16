Разработчики военных инноваций пройдут программу технологического предпринимательства

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поддержал это предложение

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поддержал предложение Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) об участии лучших военных разработчиков - участников специальной военной операции в учебной программе в сфере технологического предпринимательства. Об этом сообщили ТАСС в ЦБСТ по итогам визита Медведева на выставочный стенд организации.

"[Военные инновационные изделия] не могут получить грант на доработку, так как у их создателей нет юридических лиц, нет опыта регистрации прав на результаты своей интеллектуальной деятельности. Мы прорабатывали этот вопрос с военными, существует потребность в поддержке таких военных изобретателей. Дмитрий Анатольевич, прошу поддержать работу ЦБСТ по их оценке, отбору и масштабированию. Лучших разработчиков предлагаю поощрить и пригласить на учебную программу от ЦБСТ и партнеров в сфере технологического предпринимательства", - сказал председатель правления ЦБСТ Андрей Безруков.

Дмитрий Медведев предложение поддержал. "Программу мы точно сделаем", - сказал он.

В ЦБСТ уточнили, что руководитель центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин предложил организовать эту работу с привлечением Высшей партийной школы и штабов общественной поддержки партии.

Автономная некоммерческая организация "Центр беспилотных систем и технологий" учреждена по инициативе "Единой России", фондом "Наша правда" и ПАО "Промсвязьбанк". Инвестиционную поддержку, а также помощь в реализации и масштабировании проектов резидентам ЦБСТ оказывает фонд "Эра". За время работы фонд поддержал более 15 проектов в сфере двойного назначения на общую сумму свыше 1,5 млрд рублей.