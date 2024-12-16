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Италия готова принять участие в миротворческой миссии на Украине. Об этом заявил министр обороны страны Гвидо Крозетто. По его словам, Рим также изучает вопрос возможной отправки своих военных в Ливан и сектор Газа.

Я надеюсь как можно скорее поговорить о... миротворческой миссии на Украине, а также в Газе и Ливане. Мы готовы сыграть эту роль, в которой мы как нация всегда отличались

– заявил Крозетто.

Напомним, ранее появились сообщения, что Европа рассматривает вопрос направления на Украину 40-тысячного миротворческого контингента.

При этом даже на самой Украине считают, что это будет означать фактическую оккупацию страны иностранными военными.

Я обращаюсь к нашим политикам – таким образом что, страну делят? Если зайдут миротворцы – все, уже не выйдут. Говорят, вот, когда чехи заходили в гражданскую войну... уже они не выйдут. Они уже эту территорию не отдадут никогда

– заявил несколько дней назад отставной полковник СБУ Олег Стариков.

Добавим, что одним из главных сторонников идеи направления «миротворческого контингента» на Украину в Европе считается президент Франции Эмманюэль Макрон.