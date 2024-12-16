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Военное обозрение

В Китае разбился беспилотник Wing Loong 2H

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Источник изображения: topwar.ru

Во время испытательного полёта в провинции Хубэй разбился китайский БПЛА Wing Loong 2H. Он упал недалеко от Олимпийского спортивного центра в Цзинчжоу. Авария произошла 12 декабря около 11:10 по местному времени.

На месте падения БПЛА вспыхнул пожар. Пострадал один человек. Его доставили в ближайшую больницу.

Wing Loong 2H выпускаются авиастроительной госкорпорацией AVIC. Они используются, в частности, МЧС КНР при борьбе с последствиями стихийных бедствий. Так, в июле 2021 года БПЛА после отключения сотовой связи во время масштабного наводнения выступал в качестве ретранслятора.

Wing Loong 2H при взлётном весе 4,2 т отличается большой дальностью и продолжительностью полёта (32 часа или 20 на максимальной скорости, составляющей 370 км/ч). Он имеет высокую грузоподъёмность (480 кг) и может работать в суровых погодных условиях, в том числе при ветре до 10 баллов по шкале Бофорта (сильный шторм, скорость ветра 89-102 км/ч).

Источник изображения: topwar.ru

Беспилотник в версии 2H оснащён несколькими сенсорами, включая электрооптические системы, радар с синтетической апертурой и камеры. В случае сбоя сети БПЛА может установить аварийную связь на площади 50 кв. км.

Как указывалось в китайской прессе, в ходе гражданской войны в Ливии военная версия БПЛА использовалась войсками Ливийской национальной армии (во главе с Халифом Хафтаром). Противостоящие ей силы получили 12 турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2, как минимум половина из которых была уничтожена ударом Wing Loong 2, принадлежащих ОАЭ.

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Страны
Китай
Ливия
ОАЭ
Продукция
Pterodactyl I
Компании
AVIC
МЧС
Проекты
БПЛА
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