Белоруссия провела испытания гранатометного комплекса

Белоруссия успешно испытала гранатометный комплекс "Сапфир"

МИНСК, 14 дек – РИА Новости. Белоруссия успешно провела стрельбовые испытания белорусского гранатометного комплекса "Сапфир", говорится в сообщении Государственного военно-промышленного комитета.

"На 227-м общевойсковом полигоне "Борисовский" Госкомвоенпромом совместно с министерством обороны Республики Беларусь успешно проведены стрельбовые испытания белорусского гранатометного комплекса "Сапфир", - говорится в сообщении комитета, опубликованном в его Telegram-канале.

Отмечается, что данные испытания стали очередным этапом принятия изделия на вооружение вооруженных сил Белоруссии.

"По результатам испытаний изделие подтвердило все свои заявленные характеристики. Назначенные для стрельбы мишени успешно поражены", - подчеркивается в сообщении.

Согласно ему, первый белорусский гранатометный комплекс "Сапфир" предназначен для борьбы с бронетехникой, поражения живой силы противника, находящейся в бункерах, легких укрытиях полевого типа, сооружениях городского и сельского типов.

Его отличительными особенностями является то, что изделие оснащается двумя видами боевой части – фугасно-осколочной и кумулятивно-осколочной. В составе изделия есть программируемое взрывательное устройство, которое обеспечивает реализацию двух режимов работы: "контактный" и "траекторный" (подрыв боевой части на траектории полета изделия на установленной дальности). Для повышения плотности огня имеется возможность ведения стрельбы кластером до четырех изделий, при этом в составе кластера могут использоваться как фугасно-осколочные, так и кумулятивно-осколочные изделия. Компоновка в кластер обеспечивает как залповую стрельбу, так и поочередную.

"Исходя из особенностей гранатометного комплекса "Сапфир", в первую очередь, наличия электронной системы управления пуском и программируемого взрывательного устройства, имеется большой потенциал по адаптации комплекса на боевые модули, роботизированные огневые комплексы и беспилотные летательные аппараты", - говорится в сообщении.