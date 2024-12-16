ВСУ показали сброс планирующих авиабомб GBU-39 с борта истребителя Су-27

Источник изображения: topwar.ru

Су-27 ВСУ, вооружённый GBU-39

В сети опубликованы кадры, на которых показан сброс планирующих авиабомб GBU-39 с борта Су-27. Истребитель осуществлял полёт на малой высоте, затем резко устремился ввысь под углом около 60° и осуществил бомбометание с кабрирования.

Этот манёвр увеличивает дальность действия оружия, а также снижает риски для самолёта-носителя, так как он пребывает на виду у средств ПВО противника в течение минимального времени

- говорится в западной прессе.

На пилон Су-27 крепится стойка БРУ-61/А, на которой можно разместить до 4 таких бомб. Вес каждой из них составляет 130 кг, дистанция действия – 74 км, но она значительно уменьшается при сбросе с малой высоты.

Наряду с GBU-39, Су-27 в результате интеграции с американскими средствами поражения может применять также противорадиолокационную ракету AGM-88 (HARM) и более мощные бомбы JDAM-ER (массой 910 кг при дальности полёта 72 км). МиГ-29 начали применять GBU-39 с начала этого года.

Источник изображения: topwar.ru

Как указывается обозревателями, GBU-39, как и другие западные ракеты и высокоточные бомбы, применяется украинскими лётчиками через iPad или аналогичное устройство, похожее на планшет, которое устанавливается в кабине пилота.

Как заявляют в ВСУ, GBU-39 считается особенно полезным оружием из-за своего небольшого размера, что значительно усложняет борьбу с ней российской ПВО. Бомбы предназначены для уничтожения укреплённых стационарных целей. Они активно использовались в ходе вторжения ВСУ в Курскую область, особенно для поражения мостов и временных переправ.

Источник изображения: topwar.ru

Важным преимуществом GBU-39 являются значительные запасы этого типа оружия, находящиеся у союзников по НАТО

- отмечается в западной прессе.