Источник изображения: topwar.ru
Су-27 ВСУ, вооружённый GBU-39
В сети опубликованы кадры, на которых показан сброс планирующих авиабомб GBU-39 с борта Су-27. Истребитель осуществлял полёт на малой высоте, затем резко устремился ввысь под углом около 60° и осуществил бомбометание с кабрирования.
- говорится в западной прессе.
На пилон Су-27 крепится стойка БРУ-61/А, на которой можно разместить до 4 таких бомб. Вес каждой из них составляет 130 кг, дистанция действия – 74 км, но она значительно уменьшается при сбросе с малой высоты.
Наряду с GBU-39, Су-27 в результате интеграции с американскими средствами поражения может применять также противорадиолокационную ракету AGM-88 (HARM) и более мощные бомбы JDAM-ER (массой 910 кг при дальности полёта 72 км). МиГ-29 начали применять GBU-39 с начала этого года.
Источник изображения: topwar.ru
Как указывается обозревателями, GBU-39, как и другие западные ракеты и высокоточные бомбы, применяется украинскими лётчиками через iPad или аналогичное устройство, похожее на планшет, которое устанавливается в кабине пилота.
Как заявляют в ВСУ, GBU-39 считается особенно полезным оружием из-за своего небольшого размера, что значительно усложняет борьбу с ней российской ПВО. Бомбы предназначены для уничтожения укреплённых стационарных целей. Они активно использовались в ходе вторжения ВСУ в Курскую область, особенно для поражения мостов и временных переправ.
Источник изображения: topwar.ru
- отмечается в западной прессе.