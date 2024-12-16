Лазерный излучатель "Слепыш" проходит полигонные испытания

Система нужна для подавления беспилотников, сообщил председатель правления Центра беспилотных систем и технологий Андрей Безруков

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Система оптического подавления беспилотников с использованием лазерного излучателя "Слепыш" проходит полигонные испытания. При попадании лазера в объектив камеры происходит дезориентация оператора БПЛА или нейросети, сообщил ТАСС председатель правления Центра беспилотных систем и технологий Андрей Безруков.

"Идет постоянное соревнования между беспилотниками и средствами радиоэлектронной борьбы. Развитие РЭБ вызвало появление дронов с системами машинного зрения. Соответственно, возникла задача поражения элементов машинного зрения, когда ты, например, едешь в пикапе и тебя атакует дрон, тебе нужно поразить его камеру, ослепить ее. Излучатель на расстоянии до 100 метров формирует пятно диаметром 1 метр. Мощь его позволяет прожечь бумагу, испытания показали, что при попадании в объектив оператор дезориентируется, а нейросеть теряет цель, выигрывая время для наших военных", - сказал собеседник агентства на XXII съезде партии "Единая Россия".