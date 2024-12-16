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Военное обозрение

ВВС Израиля уничтожили около 20 объектов «IТ-корпуса» сирийской армии

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Источник изображения: topwar.ru

Авиация Армии обороны Израиля продолжает методично обнулять военный потенциал Сирии. Минувшей ночью был нанесен удар по так называемому IT-корпусу сирийской армии, в ходе которого были поражены около 20 объектов.

ВВС уничтожили около 20 объектов «IТ-корпуса» армии Асада

– сообщил израильский военный журналист Дорон Кадош.

Он добавил, что на пораженных объектах имелось оборудование для ведения радиоэлектронной борьбы, а также антенны связи.

На этих объектах имелись технологические возможности, которые были уничтожены из-за опасений, что они попадут в руки враждебных сторон

– объясняют в своих материалах ближневосточные СМИ.

Напомним, после прихода к власти в Сирии боевиков террористических организаций израильская армия начала наземную операцию на юге страны. Бронетехника ЦАХАЛ заняла несколько населенных пунктов на Голанских высотах, а в Тель-Авиве заявили о необходимости создания автономии с подконтрольным ему правительством.

Добавим, что израильская авиация на протяжении последних нескольких дней наносит удары по военным объектам в Сирии, объясняя их нежеланием того, чтобы имеющееся здесь вооружение попало в руки боевиков террористических организаций.

Стоит отметить, что действия израильской армии в Сирии уже поддержали в США. В Госдепе Штатов несколько дней назад заявили, что после ухода сирийских военных с позиций в районе вокруг согласованной израильско-сирийской буферной зоны появилась угроза их занятия террористическими организациями.

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Израиль
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США
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