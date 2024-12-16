Глава МИД Турции Фидан: Мы убедили Россию и Иран не помогать Асаду

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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара убедила и Россию, и Иран не вмешиваться военным путем в Сирию во время наступления группировок вооруженной оппозиции, которое привело к свержению режима президента Башара Асада.
- сказал Фидан в интервью турецкому телеканалу NTV.
По словам главы турецкого МИД, Анкара приложила все усилия, чтобы максимально свести к минимуму человеческие жертвы в Сирии, ведя переговоры «с двумя важными игроками, способными применить силу».
Дипломат отметил, что если бы Асад получил поддержку Москвы и Тегерана, «победа оппозиции заняла бы много времени, и это дело было бы кровопролитным».
- добавил Фидан.
Напомним, что правившая Сирией с 1970 года семья Асадов потеряла власть в стране в минувшее воскресенье, а президент Башар Асад бежал в Россию. Иранские военные уже покинули страну, но российские пока остаются в Сирии.