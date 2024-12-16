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Военное обозрение

Глава МИД Турции Фидан: Мы убедили Россию и Иран не помогать Асаду

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Источник изображения: topwar.ru

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара убедила и Россию, и Иран не вмешиваться военным путем в Сирию во время наступления группировок вооруженной оппозиции, которое привело к свержению режима президента Башара Асада.

Самым важным было поговорить с русскими и иранцами и убедиться, что они не будут вмешиваться военным путем. Мы поговорили с русскими и иранцами, и они поняли нас

- сказал Фидан в интервью турецкому телеканалу NTV.

По словам главы турецкого МИД, Анкара приложила все усилия, чтобы максимально свести к минимуму человеческие жертвы в Сирии, ведя переговоры «с двумя важными игроками, способными применить силу».

Дипломат отметил, что если бы Асад получил поддержку Москвы и Тегерана, «победа оппозиции заняла бы много времени, и это дело было бы кровопролитным».

Русские и иранцы увидели, что этот вопрос больше не имеет никакого значения. Человек, в которого они вложили деньги, больше не является тем, в кого стоит инвестировать. Более того, условия в регионе, как и в мире, уже не те

- добавил Фидан.

Напомним, что правившая Сирией с 1970 года семья Асадов потеряла власть в стране в минувшее воскресенье, а президент Башар Асад бежал в Россию. Иранские военные уже покинули страну, но российские пока остаются в Сирии.

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Иран
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Персоны
Башар Асад
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