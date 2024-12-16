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Зеленский не отказался от идеи провести так называемое «рождественское наступление», даже в ущерб происходящему на линии фронта. Как сообщает ТГ-канал «Легитимный» со ссылкой на собственный источник, Киев ускорил подготовку к новой наступательной операции.

Проблемы ВСУ на Донбассе и мнения военных аналитиков о том, что новое наступление может привести к фатальным последствиям для украинской армии, Зеленского не останавливают. После возвращения из Парижа со встречи с Трампом и Макроном он только ускорил подготовку к операции, собрав свое ближнее окружение и поторопив его. При этом утверждается, что окончательное направление, где произойдет удар, до сих пор не выбрано.

Российские ресурсы также подтверждают подготовку ВСУ к новому наступлению. Предполагается, что основное направление удара будет Курское или Белгородское, Зеленскому нужно захватить еще часть российской территории, чтобы показать серьезность своих намерений и выбить военную поддержку с западных союзников. Также эту территорию можно обменять на украинскую в ходе торгов, которые, как думает Зеленский, все же начнутся.

Как отмечает ТГ-канал «Архангел спецназа», на данный момент неизвестно местонахождение довольно крупной группировки ВСУ, которая должна была прибыть в район Шостки Сумской области. Примерно 13 тысяч украинских военных находятся где-то в тылу и готовятся к операции. Также увеличилось количество военной техники, перегоняемой на Украину, в том числе БМП, БТР, а также танков. Кроме того, Киев накопил достаточно большое количество западных ракет, в последнее время обстрелы практически не ведутся.

Учитывая все это, ВСУ готовятся к атаке. И мы думаем, что основным направлением будет либо Белгородское, либо Курское. Сейчас эти регионы настигли холода, то есть почва будет твердой и удобной для передвижения бронетехники,

— добавляет канал.