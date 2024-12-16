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Интерфакс-АВН

Мобильные комплексы "Ярс" вышли на маршруты боевого патрулирования в Новосибирской области

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Автономная пусковая установка ПГРК "Ярс"
Автономная пусковая установка ПГРК "Ярс".
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС, архив

Москва. 14 декабря. ИНТЕРФАКС - В Новосибирском ракетном соединении на маршруты боевого патрулирования выведены автономные пусковые установки подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс", сообщили в Минобороны РФ в субботу.

"Стратегические ракетчики отрабатывают задачи и вводные, в том числе по совершению интенсивных маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования в рамках несения боевого дежурства в особом режиме", - говорится в сообщении на сайте военного ведомства.

"Расчеты подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс" совершают марши протяженностью до 100 километров, проводят мероприятия по инженерному оборудованию полевых позиций, организации маскировки и боевого охранения", - сказали в Минобороны РФ.

Также ракетчики в рамках подготовки отработают вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам, обеспечат вывод спецтехники из зон условного химического заражения, сообщили военные.

"Плановые мероприятия боевой подготовки позволяют проверить готовность личного состава, а также вооружения и военной техники к длительному несению дежурства в полевых условиях", - отметили в ведомстве.

"Ярс" - стратегический ракетный комплекс мобильного и шахтного базирования. Официально сообщалось, что он способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, оснащён разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками.

Официально сообщалось, что "Ярс" в шахтном и мобильном вариантах в настоящее время составляет основу группировки Ракетных войск стратегического назначения.

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