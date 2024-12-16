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Интерфакс-АВН

В Белоруссии успешно провели испытания первого белорусского гранатометного комплекса "Сапфир"

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Испытания белорусского гранатомета Сапфир
Испытания белорусского гранатомета Сапфир.
Источник изображения: © Sputnik / Виктор Толочко

Минск. 14 декабря. ИНТЕРФАКС - В Белоруссии успешно проведены стрельбовые испытания разработанного в республике гранатометного комплекса "Сапфир", сообщили в Государственном военно-промышленном комитете (ГВПК) республики в субботу.

"На 227-м общевойсковом полигоне "Борисовский" Госкомвоенпромом Беларуси совместно с министерством обороны Республики Беларусь успешно проведены стрельбовые испытания белорусского гранатометного комплекса "Сапфир", - проинформировали в ГВПК.

Там отметили, что испытания стали очередным этапом принятия изделия на вооружение белорусской армии. По результатам испытаний изделие подтвердило все заявленные характеристики, назначенные для стрельбы, мишени успешно поражены.

"Первый отечественный гранатометный комплекс "Сапфир" предназначен для борьбы с бронетехникой, поражения живой силы противника, находящейся в бункерах, легких укрытиях полевого типа, сооружениях городского и сельского типов", - отметили в Госкомвоенпроме.

"Сапфир" оснащается двумя видами боевой части - фугасно-осколочной и кумулятивно-осколочной. Наличие в составе изделия программируемого взрывательного устройства обеспечивает реализацию двух режимов работы: "контактный" и "траекторный" (подрыв боевой части на траектории полета изделия на установленной дальности). Для повышения плотности огня имеется возможность ведения стрельбы кластером до четырех изделий (в зависимости от физических способностей стреляющего), при этом в составе кластера могут использоваться как фугасно-осколочные, так и кумулятивно-осколочные изделия. Компоновка в кластер обеспечивает как залповую стрельбу, так и поочередную.

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Белоруссия
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