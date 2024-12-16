Украинский конфликт достиг финального этапа (The New York Times, США)

NYT: конфликт на Украине, скорее всего, завершится в 2025-м

В 2025 году украинский конфликт, скорее всего, завершится, пишет NYT. По мнению автора, США перестанут поддерживать Киев, а Европа не справится с этой ношей. Администрация Байдена пытается поставить Украину в выгодное положение на переговорах, но безуспешно.

Джулиан Барнс

Все может закончиться уже в следующем году

Независимо от того, кто победил на президентских выборах в США, в следующем году украинский конфликт, скорее всего, завершится. И у Украины, и у России не хватает живой силы, и обеим с трудом удается набирать новых бойцов. Такова реальность: 2025-й станет годом переговоров. Победа Дональда Трампа их ускорит, ведь в ходе предвыборной кампании он обещал все прекратить еще до инаугурации. Возможно, это было небольшим преувеличением. Но он точно настроен начать переговоры как можно скорее.

Для Украины новость так себе. Российские войска продвигаются все дальше на восток и вернули часть территории, захваченной Украиной минувшим летом. У Киева все еще есть оружие, но войска сильно разбросаны. Спецслужбы считают, что скоро у него закончатся солдаты. Рассмотрим четыре вопроса, которые определят ход конфликта в следующем году, и то, как на них повлияет победа Трампа.

Может ли Украина продолжать боевые действия?

Украинские чиновники настаивают на том, что страна готова продолжать борьбу. Но республиканцы не хотят одобрять увеличение военной помощи, а без этого боевые действия скоро прекратятся. Есть ли у Европы политическая воля и оборонно-промышленный потенциал, чтобы заменить на этом поприще Соединенные Штаты? На саммите НАТО перед выборами союзники разработали план надежной материально-технической поддержки Украины.

Представители администрации Байдена, однако, сомневаются, что Европа способна активизировать усилия. Экономическая мощь доллара позволяет Вашингтону иметь огромный дефицит бюджета и выделять огромное количество средств на оборону. Европа этого позволить не может. Как только американская поддержка исчезнет, ей будет трудно обеспечивать Киев боеприпасами и финансированием на уровне, необходимом для продолжения борьбы.

Что насчет захваченной Россией территории?

Без дополнительного оружия и солдат Украина может не вернуть себе потерянные земли. Владимир Зеленский это знает: недавно он признал, что Украина вернет территорию дипломатией, а не дальнейшей "горячей" войной.

Во время президентской кампании в одном из интервью Джей Ди Вэнс предложил заморозить конфликт и позволить России сохранить все подконтрольные ей земли. Президент Владимир Путин, похоже, не намерен захватывать еще, но и не выказывает признаков готовности уйти с новоприобретенных территорий. Одним из козырей Украины является Курская область России, которую киевские войска частично оккупировали в августе.

Администрация Байдена пытается поставить Украину в выгодное положение на переговорах. Белый дом поставляет ей столько оружия, сколько может, и дал разрешение на запуск дальнобойных ракет американского производства по территории России в надежде на то, что это поможет удержать захваченные земли. В таком случае Москва может обменять на нее часть украинской территории. Но все потерянное без исключения Киеву обратно явно не забрать.

Какие гарантии может получить Украина?

Для Украины победа или поражение не зависят от конкретного участка местности. Речь идет о соглашениях, которые она могла бы заключить с Европой и Америкой с целью долгосрочной безопасности и экономической интеграции с Западом. Самая надежная гарантия — членство в НАТО — более не обсуждается. Трамп его не предложит, а возглавляемый республиканцами Сенат, где много его сторонников, — не одобрит.

Вэнс предлагает для Украины нейтралитет, что является ключевым требованием Путина. Трамп свою соответствующую позицию пока не уточнял. Вряд ли он поддержит Украину военным путем в случае будущего нападения, но может захотеть репутации человека, который добился от Путина уступок. На такого рода победу он может рассчитывать не только в контексте Украины, но и связанных с конфликтом вопросах. Возможно, он убедит Путина разрешить Украине некоторую экономическую интеграцию с Европой. Ему это не понравится, но будет всяко лучше вступления Украины в НАТО.

Может ли Путин захватить Киев?

Здесь опасения Зеленского и Трампа, вероятно, совпадают. Украинцы уже давно говорят, что, если заключить сделку о прекращении огня сейчас, то Путин просто даст своей армии передышку, пополнит запасы и позже снова введет ее на оставшуюся часть Украины.

Трамп неоднократно критиковал решение президента Байдена вывести войска из Афганистана. Ему в наследство не нужен захват Россией Киева, который даст демократам возможность винить его в потере Украины. Редкие защитники последней среди республиканцев утверждают, что Трамп не любит казаться слабым и не согласится на сделку, которая развяжет Путину руки. Но представить, что Киев поверит в обещание Путина держаться подальше, трудно. Таким образом, защита Украины станет главной и важнейшей частью организуемых Трампом переговоров.