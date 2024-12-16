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Военное обозрение

The Financial Times: Россия частично выводит войска из Сирии, базы в Латакии и Тартусе продолжают работать

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Источник изображения: topwar.ru

Россия выводит часть своих сил из Сирии, к такому выводу пришло издание The Financial Times, анализируя спутниковые снимки территории военных баз и колонн военной техники.

Обе российские военные базы в Латакии и Тартусе продолжают функционировать, и нет никаких предпосылок, что они будут эвакуированы. Однако российское командование продолжает стягивать силы с дальних уголков Сирии, колонны военной техники идут в район авиабазы Хмеймим и пункта МТО в Тартусе. Как предполагают в издании, Москва приняла решение вывести часть войск с сирийской территории, это касается Росгвардии и военной полиции, ранее патрулировавших некоторые районы Сирии.

Согласно спутниковым снимкам, в последние дни на авиабазу Хмеймим прибыл ряд транспортных самолетов, в частности два Ан-124, Ил-76, три Ан-32 и один Ан-72. Все они встали под погрузку. Есть информация, что может снова заработать «сирийский экспресс», но в обратную сторону, однако это сопряжено с определенными трудностями, так как черноморские проливы закрыты. Вариант с Балтикой смотрится как-то сложновато. С другой стороны, все вывезти авиацией не получится.

Источник изображения: topwar.ru

Впрочем, на сегодняшний день речи о полной эвакуации российских военных баз на побережье не идет. По последним данным, опубликованным западными изданиями, Россия близка к соглашению о сохранении военных баз в Латакии и Тартусе. Российский МИД подтверждает, что находится в постоянном контакте с представителями «новой» сирийской власти.

Между тем нет эвакуации и с аэродрома Камышлы, где сосредоточено довольно много российской военной и не только техники.

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Ан-124
Ан-32
Ан-72
Ил-76
Компании
Росгвардия
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