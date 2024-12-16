«Т-72/90 ограничены в горах Ладакха»: Индия показала испытания лёгкого танка Zorawar

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Лёгкий танк Zorawar, разрабатываемый Индией для боевых действий в условиях высокогорья, после тестирования в пустыне приступил к новому циклу испытаний. В сети показаны кадры стрельб на высоте более 4200 метров, которые, как заявили в Минобороны, показали точность огня новой машины.

Тестирование проходило в секторе Ладакх, ряд территорий которого оспаривается Китаем. Машина массой 25 тонн создаётся DRDO [примерный аналог «Ростеха»] и местной компанией Larsen&Toubro. Всего индийская армия заявила о потребности в 354 лёгких танках.

Zorawar был разработан с нуля за два года. Первый прототип танка был изготовлен на заводе L&T в июле

- говорится в издании Hindustan Times.

Ожидается, что танк будет готов к вводу в эксплуатацию в 2027 году, что усилит позиции армии в противостоянии с китайскими войсками вдоль линии соприкосновения на оспариваемой территории. Ранее НОАК перебросила в этот район несколько типов современных танков, включая ЛТ с высоким соотношением мощности к весу.

Индийская армия развернула на ТВД в Ладакхе десятки более тяжёлых танков российского происхождения Т-72 и Т-90, но у них имеются ограничения на действия в высокогорье, поскольку они были разработаны для операций на равнинах и в пустынях

- указывается в издании.