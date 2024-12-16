Турецкая армия получила партию бронетранспортёров GZPT-T1

Источник изображения: topwar.ru

Турецкая армия в рамках продления срока службы БТР M113 получила партию бронетранспортёров GZPT-T1, контракт на поставку которых был заключён в мае 2023 года.

GZPT – это глубокая модернизация американского БТР M113. Как предполагается, она позволит этому парку бронемашин с улучшенными характеристиками служить турецкой армии ещё не менее 20 лет. Одним из основных приобретений техники стала установка дистанционно управляемой боевой станции SARP от местной компании Aselsan (с этой ДУБС машина имеет обозначение GZPT-T1).

Источник изображения: topwar.ru

Боевой модуль SARP

Данный модуль, имея углы наведения -30° / +60° по вертикали и 360° по азимуту, предполагает несколько вариантов боевого оснащения: 12,7-мм пулемёт M2HB (БК на 400 патронов); 7,62-мм FN MAG58 или M240 (1000 патронов); 5,56-мм FN Herstal Minimi (1000 патронов); 40-мм автоматический гранатомёт MK19 Mod3 (80 выстрелов).

Всего на данный момент усовершенствование должны пройти 52 единицы с поставкой в 2024-2025 годах. В общей сложности на вооружении ВС Турции находятся примерно 520 экземпляров M113.

Одновременно с модернизацией, предполагающей установку нового оборудования (средств кондиционирования, электроники нового поколения, обнаруживающих выстрелы сенсоров, навигационной системы), осуществляется капитальный ремонт двигателя мощностью 305 л.с. и трансмиссии.