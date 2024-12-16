Изменит ли путинский "Орешник" правила ядерной войны (Newsweek, США)

Newsweek: на Западе не верят, что "Орешник" изменит концепцию ядерной войны

По словам Владимира Путина, удары ракет "Орешник" сопоставимы по своей разрушительной силе с ядерным оружием, пишет Newsweek. Однако западные эксперты продолжают утверждать, что применение "Орешника" Россией — лишь элемент "тактики запугивания".

Элли Кук

Майя Мехрара (Maya Mehrara)

Российский президент Владимир Путин рассказал о новой гиперзвуковой баллистической ракете средней дальности и о том, какой она обладает мощью. Это вызвало немало вопросов о том, как такое новое оружие изменит характер ядерной войны.

Кремль в конце ноября впервые произвел пуск экспериментальной ракеты "Орешник", нанеся удар по оборонному предприятию в украинском городе Днепропетровске. Украинская военная разведка сообщила, что ракета доставила к цели шесть боеголовок, каждая из которых несла шесть суббоеприпасов.

Баллистические и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5 500 километров запрещены по условиям договора советской эпохи между Москвой и Вашингтоном, хотя Соединенные Штаты в 2019 году вышли из этого соглашения, обвинив Россию в его нарушении.

Путин во вторник сказал, что России нет необходимости совершенствовать ядерную доктрину, а нужно совершенствовать "Орешник". В прошлом месяце Москва внесла изменения в свою ядерную доктрину, чтобы иметь основания для нанесения ядерного удара в ответ на нападение неядерного государства на Российскую Федерацию при поддержке ядерной державы.

Выступая на брифинге в Пентагоне, заместитель пресс-секретаря Сабрина Сингх сообщила: "Если Россия решит осуществить запуск ракеты такого типа ["Орешник"], это не станет переломным моментом на поле боя. Это просто очередная попытка нанести потери и ущерб Украине". Она добавила, что новый удар с применением "Орешника" может быть нанесен "в ближайшие дни".

"Если разобраться, достаточное количество этих современных систем … устраняет необходимость применения ядерного оружия", — сказал Путин, чьи слова приводит российское государственное информационное агентство ТАСС.

Некоторые эксперты задаются вопросом, не изменят ли правила ядерной войны усилия по созданию дополнительных систем вооружений типа "Орешника", ведь НАТО уже почти три года осуждает Москву за бряцание ядерным оружием.

Newsweek обратился по электронной почте за комментариями в российское Министерство обороны.

Что такое ракета "Орешник"?

Считается, что это модификация баллистического ракетного комплекса средней дальности РС-26 "Рубеж" с деталью от ракеты "Булава", которая была создана в России в 1990-х годах.

Похваставшись мощью "Орешника" и предположив, что с его принятием на вооружение ядерное оружие становится бесполезным, Путин подчеркнул, что эта ракета развивает скорость в 10 раз больше скорости звука, то есть 10 Махов.

Украинские власти заявили, что это было первое известное боевое применение межконтинентальной баллистической ракеты, и что она достигла скорости в 11 Махов.

Гиперзвуковой такую ракету средней дальности называют из-за ее способности маневрировать в полете на большой скорости. Гиперзвуковые ракеты известны не только своей скоростью, но и способностью наносить высокоточные удары и поражать своими боевыми частями большую территорию.

"Орешник" имеет разделяющуюся головную часть с индивидуальными блоками наведения, созданную в годы холодной войны. Это значит, что он может нести несколько боезарядов, нацеленных на разные объекты.

Поскольку "Орешник" является ракетой средней, а не большой дальности, Россия не ограничена в его применении договором СНВ-3, который накладывает ограничения на развертывание российских межконтинентальных баллистических ракет.

Изменения в ядерной доктрине России

В ноябре Путин подписал обновленную российскую ядерную доктрину, сделав это в момент, когда Украина отметила тысячный день с начала вооруженного конфликта со своей соседкой.

Согласно измененной доктрине, Россия будет осуществлять ядерное сдерживание в отношении "потенциального противника", и это должно обеспечить "понимание потенциальным противником неотвратимости возмездия в случае агрессии против Российской Федерации и (или) ее союзников".

Изменения были внесены после того, как президент США Джо Байден разрешил Киеву наносить удары западным оружием большой дальности вглубь российской территории.

После российского удара "Орешником" по Днепропетровску Главное управление разведки украинского министерства обороны предположило, что Россия сможет производить 25 ракет "Орешник" ежемесячно, то есть, 300 ракет в год. Эту информацию распространил журнал Military Watch Magazine. Однако Андрей Коваленко, возглавляющий Украинский центр противодействия дезинформации, пренебрежительно отозвался об этих оценках в своем канале в Telegram. "Издание, через которое в англоязычном мире распространяется эта дезинформация, подобно прокладке для легитимизации выгодной России информации и ее дальнейшего распространения", — написал он. Коваленко отметил, что из-за санкций производство высокотехнологичных ракет в России существенно замедлилось. Далее он сказал: "Однако производство технологически более совершенных ракет типа "Кинжал" ограничено несколькими единицами. А "Орешник" — это еще более продвинутый технологический цикл, и поэтому информация о том, как штампуют эту межконтинентальную баллистическую ракету, является преднамеренным фейком. Цель этого фейка — внушить страх западному обществу".

Как отмечает издание The Insider* (признан в России выполняющим функции иноагента — прим. ИноСМИ), Путин отметил, что наносимые такими ракетами удары сопоставимы по своей разрушительной силе с ядерным оружием.

Возможно, это тактика запугивания

Корреспондент Newsweek побеседовал со старшим директором Центра контроля и распространения вооружений Джоном Эратом, спросив его, изменит ли применение Россией "Орешника" правила ядерной войны.

"Никоим образом, — ответил он. — У них уже есть возможность наносить удары ядерным оружием, куда они захотят. Эта ракета способна нести ядерный заряд, и его можно на нее установить. Поэтому в случае ее запуска в сторону Западной Европы это будет явная ядерная угроза. Потому что мы не узнаем, какого типа там боеголовка, пока эта штука не упадет и не взорвется".

Таким же образом он оценил подписание Путиным измененной ядерной доктрины, назвав этот шаг "тактикой запугивания". "То, как они обновили ядерную доктрину, не имеет особого значения, — сказал Эрат. — В нее внесли изменения, чтобы она звучала немного более угрожающе. Но по духу этот документ остался прежним. Опять же, мы смотрим на это через призму общей российской стратегии, которая убеждает поддерживающие Украину страны, что продолжение такой поддержки во всех смыслах обойдется им дороже, чем быстро заключить мир и выбраться оттуда".

В своем комментарии для Королевского института оборонных исследований старший научный сотрудник Сидхарт Каушал и директор отдела военных наук Мэтью Сэвилл изложили свои мысли о применении Россией "Орешника", а также о последствиях такого применения для характера ядерной войны.

"Для России массированные атаки беспилотников и нанесение ударов баллистическими и крылатыми ракетами — это самый результативный с тактической точки зрения ответ или форма давления, особенно с наступлением зимы, — написали они. — Следовательно, применение "Орешника" вряд ли существенно изменит расчеты сторон относительно того, как наилучшим образом наносить и отражать удары средств большой дальности. Для России же усложняется дилемма сдерживания в более важной области, такой как общая стратегическая стабильность. В определенном смысле, Россия и НАТО не переходят критические красные линии. Натовские войска не воюют непосредственно на Украине с российской армией, а Россия не наносит удары обычным оружием по странам альянса. И по крайней мере, некоторые нормы сохраняются. Перед пусками российская сторона уведомляет Соединенные Штаты".