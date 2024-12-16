На Западе опасаются паралича украинской армии (Le Figaro, Франция)

Le Figaro: на Западе опасаются паралича украинской армии

Украинская армия не в состоянии долго удерживать оборону, на этом сходится большинство западных экспертов, пишет Le Figaro. Существует риск обвала линии фронта, в этом случае российские войска смогут продвинуться сразу на сотни километров вперед.

Николя Баротт (Nicolas Barotte)

Российская армия ускорила продвижение на поле боя, пользуясь ослаблением украинских позиций.

Несколько дней назад военных экспертов взбудоражило объявление о закрытии воздушного пространства над полигоном Капустин Яр. Именно оттуда в конце ноября была запущена баллистическая ракета средней дальности "Орешник" — новейшее экспериментальное российское оружие. Будет ли повторный запуск? Эксперты уверяют, что чисто технически в запуске не было ничего особенного: Россия неоднократно использовала этот тип сборки, объединяющий несколько компонентов различных ракет. И все-таки этот удар произвел впечатление. Владимир Путин подтвердил свою решимость и способность пробивать любую противоракетную оборону. По утверждению Пентагона, прозвучавшему на этой неделе, на Западе не исключают возможность нового удара, направленного на устрашение Украины. Остается несколько недель до вступления Дональда Трампа в должность президента США, и Россия хочет максимально поднять ставки через продвижение на поле боя и воздействие на умы. По всей вероятности, Москва хочет занять позицию, позволяющую ей определять генеральные линии возможных переговоров и отвергать отдельные условия гипотетического соглашения.

На прошлой неделе генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил, что предстоящая зима может "стать самой тяжелой для Украины с 2022 года". В последние недели фронт пришел в движение, российская армия наступает. В НАТО признали, что "она увеличила темп наступательных операций" и "достигла успехов". В среду российские войска оказались всего в трех километрах от окраин города Покровска (Красноармейск), который является ключевым логистическим узлом Украины. Главком Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский признал, что ситуация потребует "нестандартных решений" и сообщил об "исключительно тяжелых" боях на Покровском направлении. Ожесточенные столкновения также идут в Торецке, к северу от Донецка.

На севере, в своей Курской области, Россия медленно отвоевывает территории, захваченные ВСУ летом этого года. В четверг сообщалось об "освобождении" Новоивановки. Одновременно Россия продвигается в Часовом Яре, в направлении Краматорска. Давление продолжается на восточном берегу реки Оскол, которую российские войска пока тщетно пытаются форсировать. Внимание военных экспертов приковано к югу, к Работино, где армия Владимира Путина может также перейти в наступление. Или это отвлекающий маневр? Во вторник Россия нанесла удар по Запорожью. По словам французского военного источника, русские хотят "парализовать" противника, чтобы Украина "была не в состоянии справиться со всеми ударами".

Риск развала линии фронта

Тот же источник поясняет, что "русские не ускоряют наступление. Просто украинцы больше не могут удерживать фронт". Им не хватает оборудования, боеприпасов и возможностей для создания оборонительных структур, таких, как средства противоракетной обороны. Им некем заменить измученных солдат. По данным источника, "на данный момент решительного рывка не видно. Русские методично продвигаются, участок за участком". Такая тактика является следствием прозрачности поля боя: любая концентрация сил для наступления немедленно засекается, и противник наносит по ней удар. Русские атакуют малыми штурмовыми группами, распознают украинские позиции, бомбят и начинают по новой.

Вашингтонский Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на генерала ВСУ утверждает, что российская армия может проводить до 30 атак в день на Покровском направлении. Украинское сопротивление ослабевает. По словам военного источника, "присутствует риск обвала линии фронта". При таком развитии событий русские могут разом продвинуться на сотни километров. На русских играют и начавшийся зимний период, и широкие украинские степи, в которых разворачиваются бои. У украинцев почти не остается запасных вариантов. <…>