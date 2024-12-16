Тень «Нептуна»: какими ракетными технологиями обладает украинский ВПК

Российские системы ПВО способны противостоять любой из создаваемых противником боевых систем

Украина не оставляет попыток создания новых ракет — баллистических и крылатых. Реализуются старые и новые проекты, ВСУ пытаются запустить в серийное производство ряд разработок, но пока не слишком преуспели в этом. О возможностях ракетных технологий Украины и о том, что наша ПВО может противопоставить новым украинским боевым системам, — в материале «Известий».

Советское наследие

В последних масштабных атаках на Крым принимали участие украинские ракеты «Нептун», ракеты-дроны «Пекло» и «Паляница», сообщалось в ряде СМИ. Все указанные типы относятся формально к большому классу крылатых ракет, но обладают совершенно разными возможностями.

Ракетный противокорабельный комплекс РК-360МЦ «Нептун» использует фактически советскую ракету Х-35, производство аналога которой освоено украинским ВПК.

— До 2014 года существовала кооперация украинских и российских ракетостроителей, и украинские смежники поставляли для Вооруженных сил России системы управления и головки самонаведения разных ракетных систем, двигатели для кораблей и вертолетов, комплектующие и узлы для самой разной военной техники, — рассказал редактор сайта Military Russia Дмитрий Корнев. — Украина располагала полным комплектом документации по советской и российской ракете Х-35. Более того, еще в начале 2000-х годов на Украину был поставлен эталонный образец изделия «78» (ракета Х-35).

Пуск ракеты с украинского противокорабельного комплекса РК-360МЦ Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Этот образец ракеты был экспортирован российским заводом «Звезда-Стрела» в адрес государственного киевского конструкторского бюро «Луч» в рамках украино-российского соглашения о производственной и научно-технической кооперации предприятий оборонной отрасли промышленности от 18 ноября 1993 года.

В итоге украинское КБ «Луч» и стало головным предприятием по созданию украинского комплекса РК-360МЦ «Нептун».

Ракета «Нептун» в современном варианте имеет дальность действия не менее 300 км. У новой ракеты более совершенная система управления, которая сочетает в себе корректировку траектории полета по данным спутниковой навигационной системы и активную радиолокационную головку самонаведения, которая наводится на любую радиоконтрастную цель — на корабль или какой-то иной объект. Такая ракета может быть весьма универсальной по целям.

Украинские «секреты»

«Паляница» — это, видимо, самое секретное украинское оружие — про него, как и про его «успехи», мало что известно. Согласно зарубежным источникам, 24 августа 2024 года состоялось первое боевое применение новой крылатой ракеты-дрона.

— Согласно тем же источникам, аппарат имеет дальность действия до 700 км, но при этом при его разработке сделан упор на снижение стоимости конструкции. Двигатель у ракеты с такой дальностью должен быть турбореактивным, и она тогда должна быть дозвуковая.

Зеленский заявляет, что ВПК Украины начал серийное производство ракеты «Паляница».

Ракета-дрон «Паляница» Источник изображения: Фото: Telegram

— Если задача была выпустить максимально недорогую ракету, то это реально, — отметил Дмитрий Корнев. — У ВСУ есть доступ к любым компонентам западного и восточного производства и есть кадры. Кроме того, есть западное финансирование, которое может обеспечить покупку компонентов и, например, организацию сборочных производств за пределами Украины. Хотя нельзя исключать и чисто пиар назначения «Паляницы». И тогда это просто медиапшик.

На днях была показана передача ВСУ первой серийной партии новых крылатых ракет «Пекло». Передано более 20 единиц беспилотных летательных аппаратов, которые больше похожи на беспилотные мишени с максимально простой конструкцией.

Первая партия украинских крылатых ракет «Пекло» во время передачи ВСУ Источник изображения: Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

— Эти ракеты-дроны стартуют, вероятно, с открытой стартовой установки с рампой-катапультой, — отметил Дмитрий Корнев. — Исходя из размеров, дальность действия может составлять от 300 до 500 км, а масса боевой части — 10–20 кг. Такого рода аппарат, скорее всего, имеет невысокую дозвуковую скорость и оснащен спутниковой системой навигации. Видно, что конструкция аппарата относительно простая и сделано всё для снижения ее стоимости — вероятно, ВСУ планируют штурмовать нашу ПВО массовостью, а не какими-то выдающимися характеристиками.

11 декабря Зеленский заявил об успешных испытаниях новой украинской ракеты «Рута» — совершенно нового изделия, ее даже показали в виде макета и на картинках. «Рута» — классическая крылатая ракета со складывающимися крыльями и маршевым турбореактивным двигателем. Характеристики новой ракеты не сообщаются.

— Исходя из размеров, можно сделать выводы о том, что ракета дозвуковая и обладает дальностью полета от 500 до 1000 км, — считает Дмитрий Корнев. — Ракета должна стартовать с помощью стартового твердотопливного двигателя и вообще напоминает несколько уменьшенную ракету «Томагавк». Пуск, вероятно, осуществляется из транспортно-пускового контейнера наземной или морской пусковой установки. Полетом может управлять спутниковая система навигации. Создание такой боевой системы украинскому ВПК по плечу.

Макет украинской ракеты «Рута» на выставке Eurosatory 2024 Источник изображения: Фото: Telegram

Эксперт считает, что ВПК Украины может осилить и завершение работ по созданию баллистического ракетного оружия — комплекса «Гром-2». Эта ракета время от времени упоминается в западных СМИ, но, скорее всего, ПО «Южмаш», которое могло бы вести работы по этому проекту, пока, видимо, не до него.

— Попав под удар «Орешника», крайне сложно создавать новые высокотехнологичные ракеты, — отметил Дмитрий Корнев. — Даже если есть соответствующие компетенции. Тем не менее к вероятному появлению украинского «Искандера» надо быть готовыми. Дальность действия ракеты «Гром-2» может составить до 500 км, но может оказаться и выше.

Чем встретить

Дмитрий Корнев считает, что баллистические ракеты для ПВО, конечно, более сложный тип цели, чем крылатые, и тем более, чем малоскоростные ракеты-дроны. Но и с баллистическими боеприпасами могут успешно бороться зональные ЗРК С-400 и, безусловно, С-500, а также войсковые ЗРК «Бук-М3» и «Тор-М2». По его мнению, противодействие прорвавшейся баллистике «Панцирями» не очень эффективно, но также возможно.

Дивизион зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» на боевом дежурстве в Крыму Источник изображения: Фото: РИА Новости/Владислав Сергиенко

— Несколько другая ситуация с крылатыми ракетами и ракетами-дронами — под зоной поражения С-400 они теоретически могут проскочить, но все остальные типы ЗРК могут их успешно сбивать, и особенно по ним на финальном рубеже обороны могут оказаться эффективными ракетно-пушечные комплексы «Панцирь», — считает Дмитрий Корнев.

Наши комплексы могут сбить любую из существующих или создающихся ракет ВСУ, уверен военный эксперт Алексей Леонков.

Военнослужащие ВC РФ в пункте управления зенитного ракетного комплекса «Тор», задействованного в зоне проведения специальной военной операции Источник изображения: Фото: РИА Новости

— В Таганроге недавно наша ПВО уничтожила ракеты ВСУ, — отметил он. — Вопрос в тактике применения. В определенных случаях можно перенасытить тот или иной участок количеством целей, и часть из них, конечно, получит шанс прорваться. Понятно, что опасность атак таким оружием сохраняется до тех пор, пока не будут уничтожены производственные площадки. Рано или поздно мы их находим. Недавно мы нанесли удар «Орешником» по ракетному заводу «Южмаш», а точнее, по его подземным цехам в Днепропетровске.

Эксперт отметил, что у нас есть ряд других комплексов, которые могут уничтожать хорошо охраняемые заводы, — это «Кинжал» и «Циркон». И спрятаться от них нельзя.

Богдан Степовой

Дмитрий Корнев