NBC: команда Трампа может отвергнуть стремление Украины вступить в НАТО

Такой шаг может привести к согласию России вступить в переговоры по урегулированию украинского конфликта, отметил телеканал

НЬЮ-ЙОРК, 13 декабря. /ТАСС/. Команда избранного президента США Дональда Трампа, вероятно, отвергнет стремление Украины получить членство в НАТО. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

По их утверждению, такой шаг может привести к согласию России вступить в переговоры по урегулированию украинского конфликта.

В ходе предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял, что добьется выхода из украинского кризиса дипломатическим путем еще до своей инаугурации.

Президент РФ Владимир Путин ранее назвал условия урегулирования конфликта, в число которых вошли вывод украинских вооруженных сил из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО, отмена всех западных санкций в отношении Москвы и установление внеблокового и безъядерного статуса Украины.