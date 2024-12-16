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Военное обозрение

Количество выстрелов возросло до 10 в минуту: новое орудие 2А64М2 на САУ «Мста-С»

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Источник изображения: topwar.ru

САУ «Мста-С», являясь одним из основных средств поражения российской артиллерии, проходит модернизацию до уровня 2С19М. Этот вариант получил на вооружение новое орудие 2А64М2.

Благодаря новому орудию количество выстрелов в минуту возросло на 20% - с 7-8 до 10

- говорится в издании Army Recognition.

Как указывается, модернизированная «Мста-С» оснащена продвинутыми программным обеспечением и системами наведения, что значительно повышает её ударные возможности. Ключевой особенностью усовершенствования является режим «огневого налёта», который оптимизирует распределение целей между орудиями во взводе или батарее. Система оснащена компьютеризированным терминалом, подключённым к СУО, что позволяет быстро и точно распределять цели на основе данных, полученных от командно-штабного пункта.

Сокращение времени развёртывания и более высокая скорострельность позволяют минимизировать воздействие ответного огня противника.

Одним из основных улучшений «Мста-С» является её интеграция с управляемым снарядом «Краснополь-Д», который позволяет поражать цели на расстоянии до 43 км вместо 20 км у стандартных боеприпасов семейства.

Модернизированная «Мста-С» с усовершенствованной пушкой 2А64М2, увеличенной скорострельностью и передовыми системами управления огнём представляет собой грозное оружие на поле боя

- полагают в издании.

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Краснополь
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