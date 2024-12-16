Войти
ТАСС

Кит Келлог считает, что Трамп урегулирует конфликт на Украине в течение месяцев

416
0
0
Кит Келлог
Кит Келлог.
Источник изображения: © Lamkey Rod/ CNP/ ABACA via Reuters Connect

Будущий спецпосланник США по Украине отметил, что республиканец может пригласить на свою инаугурацию президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Избранный президент США Дональд Трамп сможет урегулировать украинский конфликт в ближайшие месяцы. Уверенность в этом спецпосланник по Украине следующего американского лидера Кит Келлог выразил в эфире телеканала Fox News.

Его спросили, намерен ли Трамп пригласить на свою инаугурацию президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского, а затем провести с ними переговоры об урегулировании конфликта. "Я не удивлюсь, если он сделает что-то подобное. Может ли он это сделать? Конечно, он может это сделать. Он может совершить такой смелый шаг. Когда речь заходит о России и Украине, я действительно верю, что все решится в ближайшие несколько месяцев, потому что он единственный человек, который может это сделать, - президент Дональд Трамп, - и он это сделает", - сказал Келлог.

Отвечая на вопрос о планах отправиться в Россию или на Украину, он отметил: "Мы разрабатываем некоторые планы, чтобы действительно пойти и просто послушать. Но, очевидно, есть только одно правительство в один момент времени". "Но это нам не мешает прислушиваться к людям. Не вести переговоры, потому что мы пока не являемся частью правительства, а слушать этих людей более заинтересованно, просматривая календари, рассчитывая сделать это в ближайшей перспективе и убедиться, что у нас есть правильные элементы для представления президенту Трампу. Президент Трамп сам решит, что ему делать", - добавил будущий спецпосланник.

27 ноября Трамп выдвинул кандидатуру Келлога на должность своего помощника и спецпосланника США по Украине и России. Келлог выступает за урегулирование конфликта на Украине путем переговоров. Он предлагал убедить Москву и Киев возобновить диалог, зафиксировав текущую линию фронта. Опубликованный им в апреле план среди прочего предусматривает поэтапное снятие санкций и нормализацию отношений с РФ при условии принятия Москвой мирного соглашения, а также отсрочку рассмотрения вопроса о членстве Украины в НАТО при предоставлении Киеву гарантий безопасности. Отставной генерал-лейтенант Келлог раскритиковал действия администрации президента США Джо Байдена в отношении украинского конфликта, а также демонизацию нынешними властями российского руководства. Келлог считает, что происходящего на Украине можно было бы избежать при более решительных действиях Вашингтона. 80-летний спецпосланник следующего президента уверен, что подход администрации Байдена к отправке вооружений Украине и отсутствие эффективной дипломатии в отношениях с Россией привели к затягиванию конфликта.

Путин ранее назвал условия урегулирования конфликта, в число которых вошли вывод украинских вооруженных сил из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО, отмена всех западных санкций в отношении Москвы и установление внеблокового и безъядерного статуса Украины. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.12 23:59
  • 8527
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 16.12 23:50
  • 6445
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.12 23:19
  • 2
Продажа Украиной тайн СССР: противоракетные "Дрозды" на Т-84 уплыли в США
  • 16.12 04:41
  • 0
Ответ на "Ловушка для российской авиации. Битва на море выходит на новый уровень"
  • 16.12 02:36
  • 3
Главный конструктор Су-57: плоское сопло на истребителе дает новые возможности
  • 16.12 02:06
  • 1
Чемезов: решение Путина о госхолдингах в сфере ОПК спасло отрасль от провала
  • 16.12 01:08
  • 1
«Прошлись как ураган». Военкоры сообщили об успешном штурме спецназом КНДР села Плехово в Курской области
  • 15.12 17:00
  • 47
Уроки Сирии
  • 14.12 16:50
  • 18
МС-21 готовится к первому полету
  • 14.12 16:44
  • 138
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 14.12 13:51
  • 5
«Снизит тягу, но улучшит малозаметность»: в прессе США заметили новейший российский истребитель Су-57 с «плоским» соплом
  • 13.12 22:50
  • 0
Ответ на "Reuters: ЕС рассматривает создание коалиции для отправки войск на Украину"
  • 13.12 21:19
  • 1
Ответ на "Новый страшный сценарий для Польши. Времени у нас все меньше (Wnp.pl, Польша)"
  • 13.12 15:41
  • 1
«Мы должны быть готовы к войне с Россией»: Нидерланды закупили крупную партию платформ для переброски военной техники
  • 13.12 15:37
  • 1
Новый страшный сценарий для Польши. Времени у нас все меньше (Wnp.pl, Польша)