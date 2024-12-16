Кит Келлог считает, что Трамп урегулирует конфликт на Украине в течение месяцев

Будущий спецпосланник США по Украине отметил, что республиканец может пригласить на свою инаугурацию президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Избранный президент США Дональд Трамп сможет урегулировать украинский конфликт в ближайшие месяцы. Уверенность в этом спецпосланник по Украине следующего американского лидера Кит Келлог выразил в эфире телеканала Fox News.

Его спросили, намерен ли Трамп пригласить на свою инаугурацию президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского, а затем провести с ними переговоры об урегулировании конфликта. "Я не удивлюсь, если он сделает что-то подобное. Может ли он это сделать? Конечно, он может это сделать. Он может совершить такой смелый шаг. Когда речь заходит о России и Украине, я действительно верю, что все решится в ближайшие несколько месяцев, потому что он единственный человек, который может это сделать, - президент Дональд Трамп, - и он это сделает", - сказал Келлог.

Отвечая на вопрос о планах отправиться в Россию или на Украину, он отметил: "Мы разрабатываем некоторые планы, чтобы действительно пойти и просто послушать. Но, очевидно, есть только одно правительство в один момент времени". "Но это нам не мешает прислушиваться к людям. Не вести переговоры, потому что мы пока не являемся частью правительства, а слушать этих людей более заинтересованно, просматривая календари, рассчитывая сделать это в ближайшей перспективе и убедиться, что у нас есть правильные элементы для представления президенту Трампу. Президент Трамп сам решит, что ему делать", - добавил будущий спецпосланник.

27 ноября Трамп выдвинул кандидатуру Келлога на должность своего помощника и спецпосланника США по Украине и России. Келлог выступает за урегулирование конфликта на Украине путем переговоров. Он предлагал убедить Москву и Киев возобновить диалог, зафиксировав текущую линию фронта. Опубликованный им в апреле план среди прочего предусматривает поэтапное снятие санкций и нормализацию отношений с РФ при условии принятия Москвой мирного соглашения, а также отсрочку рассмотрения вопроса о членстве Украины в НАТО при предоставлении Киеву гарантий безопасности. Отставной генерал-лейтенант Келлог раскритиковал действия администрации президента США Джо Байдена в отношении украинского конфликта, а также демонизацию нынешними властями российского руководства. Келлог считает, что происходящего на Украине можно было бы избежать при более решительных действиях Вашингтона. 80-летний спецпосланник следующего президента уверен, что подход администрации Байдена к отправке вооружений Украине и отсутствие эффективной дипломатии в отношениях с Россией привели к затягиванию конфликта.

Путин ранее назвал условия урегулирования конфликта, в число которых вошли вывод украинских вооруженных сил из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО, отмена всех западных санкций в отношении Москвы и установление внеблокового и безъядерного статуса Украины.