Для противодействия российским ракетам: США испытали ЗРК Patriot с радаром LTAMDS

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РЛС LTAMDS

11 декабря 2024 года компания Raytheon объявила о важной вехе в идущей с 2019 года разработке «системы обнаружения воздушных и ракетных угроз нижнего уровня» (LTAMDS). В ходе испытаний, состоявшихся на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико, для наведения перехватчиков PAC-3 был успешно использован радар LTAMDS при поражении мишеней, имитировавших на крылатые и баллистические ракеты.

Работа ЗРК Patriot в сочетании с усовершенствованным радаром LTAMDS обеспечивает надёжную защиту от широкого спектра российских ракет, включая баллистические, крылатые и гиперзвуковые

- говорится в западной прессе.

Как утверждается, теперь американский зенитный комплекс в состоянии поражать такие цели, как ОТР от «Искандер-М» на высоте до 30 км с помощью ЗУР PAC-3 MSE, скорость которого превышает 5 Махов. Борьбе с крылатыми ракетами, например, «Калибр», способствует 360-градусное радиолокационное покрытие, которое обеспечивает LTAMDS.

При столкновении с гиперзвуковыми ракетами, такими как «Кинжал», LTAMDS играет важнейшую роль в обнаружении этих высокоскоростных угроз и отслеживании их сложных траекторий, повышая шансы на перехват PAC-3.

LTAMDS – это радар с АФАР, предназначенный для систем ПВО и ПРО «нового поколения». Благодаря применению нитрида галлия (GaN), РЛС характеризуется повышенной энергоэффективностью. Новым радаром предполагается заменить РЛС AN/MPQ-53/65, используемые Patriot.

В августе 2024 года компания Raytheon заключила контракт на поставку 8 радаров LTAMDS на сумму более $2 млрд, в том числе для Польши, которая стала первым зарубежным покупателем этой РЛС.

LTAMDS действует как высокотехнологичная сторожевая башня, способная сканировать небо во всех направлениях с охватом на 360°

- говорится в западной прессе.