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Военное обозрение

Белоруссия показала стрельбы новой ракетой 9М318 из ЗРК «Бук-МБ2» вблизи украинской границы

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Источник изображения: topwar.ru

10 декабря белорусские военные провели испытания новой ракеты 9М318, осуществив её отстрел из ЗРК «Бук-МБ2» вблизи украинской границы. Соответствующие кадры показаны в сети.

Тестирование проводилось на территории бывшего 41-го авиационного полигона «Полесский», который расположен на самом юге страны и с 1960-х годов использовался в ходе учений по бомбометанию.

ЗУР 9М318 предназначена для перехвата высокоскоростных маневрирующих воздушных целей, таких как беспилотники и тактические ракеты, что делает её важным дополнением к зенитному комплексу «Бук-МБ2».

«Бук-МБ2» – это ЗРК средней дальности, предназначенный для перехвата воздушных целей на расстоянии от 2500 до 50 тыс. метров. В комплексе используются ракеты 9М317, 9М317Э, 9М38 или 9М38М1 длиной 5,5 метра и весом около 710 кг. Они оснащены боеголовкой массой от 50 до 70 кг с радиолокационным или контактным взрывателем.

Источник изображения: topwar.ru

В состав комплекса «Бук-МБ2» входит мобильная РЛС, работающая в режиме полуактивного наведения и коррекции траектории на среднем участке полёта по радиоканалу, что обеспечивает высокую точность перехвата. Пусковая установка, управляемая экипажем из четырёх человек, также оборудована радаром, который отвечает за обнаружение, отслеживание и поражение целей.

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Страны
Белоруссия
Продукция
9М317 ЗУР
Бук-M3
Проекты
БПЛА
Бук ЗРК
Военные учения
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