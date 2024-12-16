"Вертолеты России" планируют использовать БАС-200 в Арктике

"Вертолеты России": беспилотник БАС-200 будут использовать для работы в Арктике

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. "Вертолеты России" планируют использовать беспилотные БАС-200 в Арктике для различных исследовательских задач, сообщила компания на XIV Международном форуме "Арктика: настоящее и будущее".

"Вертолеты России" именно там разрабатывают новые модели. На сегодняшний день конструкторы холдинга накопили большой опыт применения беспилотников на Крайнем Севере. Аппараты БАС-200 прошли ряд испытаний в районе Северного Полярного круга.

"Холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех" ведет активные работы по "оморячиванию" своих беспилотных вертолетов БАС-200. Ожидается, что эти комплексы будут работать с палуб ледоколов, обеспечивая их миссии в Северном Ледовитом океане", - говорится в сообщении компании.

Вертолетный тип беспилотных авиационных систем наиболее актуален за полярным кругом из-за малого числа аэродромов и подготовленных взлетных площадок, а также из-за необходимости корабельного базирования беспилотных систем. Холдинг планирует их использовать для сопровождения ледоколов, в частности, для проведения ледовой разведки, поиска полезных ископаемые, участия в спасательных операциях.

Холдинг хочет в будущем переделывать пилотируемые вертолеты в беспилотные с помощью технологий, которые используются в БАС-200. Уже сейчас Московском авиационном учебном центре "НЦВ Миль и Камов" проходит подготовка специалистов для управления БАС-200.

БАС-200 – первая сертифицированная беспилотная авиационная система по нормам и правилам ФАВТ (Росавиация). В ходе испытаний БАС-200 выполнял, в том числе, полеты по доставке почтовых грузов в Ямало-Ненецком автономном округе.