Войти
РИА Новости

"Вертолеты России" планируют использовать БАС-200 в Арктике

426
0
0
Беспилотный летательный аппарат вертолетного типа БАС-200
Беспилотный летательный аппарат вертолетного типа БАС-200.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

"Вертолеты России": беспилотник БАС-200 будут использовать для работы в Арктике

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. "Вертолеты России" планируют использовать беспилотные БАС-200 в Арктике для различных исследовательских задач, сообщила компания на XIV Международном форуме "Арктика: настоящее и будущее".

"Вертолеты России" именно там разрабатывают новые модели. На сегодняшний день конструкторы холдинга накопили большой опыт применения беспилотников на Крайнем Севере. Аппараты БАС-200 прошли ряд испытаний в районе Северного Полярного круга.

"Холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех" ведет активные работы по "оморячиванию" своих беспилотных вертолетов БАС-200. Ожидается, что эти комплексы будут работать с палуб ледоколов, обеспечивая их миссии в Северном Ледовитом океане", - говорится в сообщении компании.

Вертолетный тип беспилотных авиационных систем наиболее актуален за полярным кругом из-за малого числа аэродромов и подготовленных взлетных площадок, а также из-за необходимости корабельного базирования беспилотных систем. Холдинг планирует их использовать для сопровождения ледоколов, в частности, для проведения ледовой разведки, поиска полезных ископаемые, участия в спасательных операциях.

Холдинг хочет в будущем переделывать пилотируемые вертолеты в беспилотные с помощью технологий, которые используются в БАС-200. Уже сейчас Московском авиационном учебном центре "НЦВ Миль и Камов" проходит подготовка специалистов для управления БАС-200.

БАС-200 – первая сертифицированная беспилотная авиационная система по нормам и правилам ФАВТ (Росавиация). В ходе испытаний БАС-200 выполнял, в том числе, полеты по доставке почтовых грузов в Ямало-Ненецком автономном округе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Вертолеты России
Проекты
Арктика
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.12 23:59
  • 8527
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 16.12 23:50
  • 6445
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.12 23:19
  • 2
Продажа Украиной тайн СССР: противоракетные "Дрозды" на Т-84 уплыли в США
  • 16.12 04:41
  • 0
Ответ на "Ловушка для российской авиации. Битва на море выходит на новый уровень"
  • 16.12 02:36
  • 3
Главный конструктор Су-57: плоское сопло на истребителе дает новые возможности
  • 16.12 02:06
  • 1
Чемезов: решение Путина о госхолдингах в сфере ОПК спасло отрасль от провала
  • 16.12 01:08
  • 1
«Прошлись как ураган». Военкоры сообщили об успешном штурме спецназом КНДР села Плехово в Курской области
  • 15.12 17:00
  • 47
Уроки Сирии
  • 14.12 16:50
  • 18
МС-21 готовится к первому полету
  • 14.12 16:44
  • 138
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 14.12 13:51
  • 5
«Снизит тягу, но улучшит малозаметность»: в прессе США заметили новейший российский истребитель Су-57 с «плоским» соплом
  • 13.12 22:50
  • 0
Ответ на "Reuters: ЕС рассматривает создание коалиции для отправки войск на Украину"
  • 13.12 21:19
  • 1
Ответ на "Новый страшный сценарий для Польши. Времени у нас все меньше (Wnp.pl, Польша)"
  • 13.12 15:41
  • 1
«Мы должны быть готовы к войне с Россией»: Нидерланды закупили крупную партию платформ для переброски военной техники
  • 13.12 15:37
  • 1
Новый страшный сценарий для Польши. Времени у нас все меньше (Wnp.pl, Польша)