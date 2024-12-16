«Продемонстрировала свои передовые возможности»: показана презентация САО «Лотос»

Источник изображения: topwar.ru

В сети опубликованы кадры, на которых показана работа 120-мм САО 2С42 «Лотос».

В ходе презентации самоходная гаубица продемонстрировала свои передовые возможности

- говорится в западной прессе.

«Лотос» предназначен для замены устаревшей артсистемы 2С9 «Нона», которая находится на вооружении с 1981 года. Новое изделие, разработанное специально для ВДВ, «сочетает в себе мобильность, огневую мощь и защиту, становясь оружием нового поколения».

«Лотос» весом 18 тонн создан на базе БМД-4М и оснащён 120-мм пушкой, способной вести как прямой огонь, так и работать с закрытых позиций. Максимальная дальность стрельбы составляет 13 км, а скорострельность от 6 до 8 выстрелов в минуту. Машина оснащена поворотной на 360° башней, автоматом заряжания на 40 снарядов и совместима с боеприпасами различного типа, в том числе нарезными снарядами и 120-мм минами.

Источник изображения: topwar.ru

Способность «Лотоса» выполнять функции как миномёта, так и гаубицы значительно повышает его эксплуатационную универсальность

- отмечается в прессе.

«Лотос» оборудован автоматизированной системой наведения, механизированной системой хранения боеприпасов, упрощающей перезарядку, и усиленной бронёй. Гидропневматическая подвеска обеспечивает устойчивость и точность на разных типах местности, а дизельный двигатель мощностью 450 л.с. позволяет развивать максимальную скорость 70 км/ч и преодолевать расстояние 500 км. Кроме того, его амфибийные возможности и совместимость с ВТС Ил-76 обуславливают стратегическую мобильность системы.