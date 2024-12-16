Критическое поражение: как Россия ответила на обстрел американскими ракетами

Массированный удар по украинской инфраструктуре привел к масштабным перебоям электроснабжения

Удары по инфраструктуре Украины в ответ на атаку Таганрога американскими дальнобойными ракетами ATACMS готовился два дня, потому что нужно было провести доразведку целей и истощить систему ПВО противника, считают опрошенные «Известиями» военные эксперты. Так, после массированного удара ВС РФ 13 декабря на западной Украине начались перебои с электричеством и противник запросил импорт электроэнергии у пяти соседних стран. Раннее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков и Минобороны России заявляли о неизбежности ответа на атаку ВСУ. Как проходил массированный огневой удар и каковы его последствия, — в материале «Известий».

Последствия атаки ВС РФ по энергетике Украины

ВС РФ нанесли массированный удар по критически важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса, сообщили в Минобороны России 13 декабря. Это стало ответом на атаку шестью американскими ракетами ATACMS по военному аэродрому в районе города Таганрог.

— В ответ на применение американского дальнобойного оружия Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточными средствами поражения большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса. Цель удара достигнута. Все объекты поражены, — говорится в сообщении военного ведомства.

Об ударе ВСУ по военному аэродрому в Таганроге Минобороны РФ сообщило 11 декабря. Тогда две ракеты сбили с помощью ЗРПК «Панцирь», еще четыре отклонили с курса средства радиоэлектронной борьбы. При падении обломков были пострадавшие среди личного состава, осколками оказались посечены два здания на технической территории аэродрома и три военных автомобиля.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня был один из самых масштабных ударов по энергетике страны. На всей территории была объявлена воздушная тревога. Поступали сообщения о многочисленных взрывах в Одессе, Винницкой, Ивано-Франковской и Черкасской областях. Кроме того, взрывы произошли в Киеве, Кременчуге, Харькове, а также в Киевской, Львовской, Тернопольской, Харьковской и Хмельницкой областях.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что энергетическая система всей Украины находится под угрозой, были введены три очереди отключений света. Сейчас запрошен импорт электроэнергии объёмом более 13,4 МВт/ч у пяти соседних стран (Польши, Словакии, Венгрии, Румынии и Молдавии) после массированного удара по энергетической инфраструктуре, говорится в сообщении «Укрэнерго».

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что после атаки пять из девяти действующих энергоблоков Украины снизили мощность.

По заявлению военного командования Польши, были подняты дежурные истребители и активированы наземные системы ПВО из-за ударов РФ по объектам на Украине.

Раннее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предупреждал о неизбежности ответа на атаку ВСУ ракетами ATACMS по Таганрогу.

— Я хочу напомнить абсолютно недвусмысленное и прямое заявление Министерства обороны РФ, которое было вчера, где четко сказано, что ответ последует. Ответ, естественно, последует тогда и так, как будет признано целесообразным, но он последует обязательно, — заявил пресс-секретарь президента на брифинге 12 декабря.

Как проходила атака

С раннего утра массово пошли БПЛА «Герань», где-то 150 штук, для того чтобы подавить систему противовоздушной обороны противника, а потом пошли ракеты с разных сторон. Об этом «Известиям» рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

— Комбинированный массированный удар — это применение около 100 крылатых и баллистических ракет, — объяснил он. — Думаю, как и в прошлые разы наши использовали «Калибры», «Искандеры» и «Кинжалы». Главная задача была — бить по энергетике западной Украины (ТЭС, ГЭС, подстанции) и аэродромам, на которых базируются самолеты-носители ракет. Противник уже подтвердил, что наши бойцы успешно с этим справились.

По мнению эксперта, пока «Орешник» не применялся, но не факт, что этого не произойдет в будущем.

— Сразу после наших ударов на западной Украине участились перебои с электричеством, — рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Известно, что все атомные АЭС уменьшили мощности по выработке электроэнергии. Значит, поразили энергетическую инфраструктуру. Можно, наверное, сказать, что основной удар пришелся на электроэнергетику и украинские порты. Атака шла в несколько этапов. Сначала в дело вступили наши дроны, которые уточняли, где находятся ПВО противника, заставляли ее тратить боезапас. Потом в дело вступили ракеты.

По его словам, удары по инфраструктуре в ответ на атаку Таганрога американскими дальнобойными ракетами, готовился два дня не случайно.

— Цели давно обозначены, — объяснил он. — После принятия решения об ударе проводится доразведка, уточняются позиции ПВО, а затем следует боевая работа.

Какие Россия ранее реагировала на атаки по ее территории

Ответом на удары по российской территории американскими ракетами было испытание новой баллистической ракеты «Орешник». Ей был поражен Южный машиностроительный завод (Южмаш) в Днепропетровске, сама ракета была запущена с территории полигона Капустин Яр в Астраханской области, рассказал 21 ноября президент РФ Владимир Путин.

Он особо отметил, что все современные имеющиеся в мире средства противовоздушной обороны и создаваемые системы противоракетной обороны в Европе подобные ракеты не перехватывают.

По словам главы государства, испытания баллистической ракеты «Орешник» будут продолжены: Генштаб и Минобороны РФ подбирают для новой системы цели на территории Украины.

28 ноября Вооруженные силы России нанесли комплексный удар 90 ракетами и 100 беспилотниками. Тогда было поражено 12 военных объектов на территории Украины, заявил на саммите ОДКБ в Астане 28 ноября Владимир Путин.

Он призвал противников России не забывать о наличии у нее гиперзвуковых ракет и другого оружия, не имеющего аналогов в мире, таких как крылатая ракета «Калибр», гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал».

Юлия Леонова