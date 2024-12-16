NYT: у ВСУ скоро закончатся солдаты для продолжения военных действий

Газета подчеркивает, что, помимо нехватки военных, перед Киевом может встать вопрос боеприпасов и оружия

НЬЮ-ЙОРК, 13 декабря. /ТАСС/. Киев ждут плохие новости, в скором времени у Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут закончиться военные. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на данные разведывательных служб.

Как отмечается, российские войска продвигаются вперед, Украина же испытывает острую нехватку в живой силе, "у нее скоро закончатся военные". Издание также указывает, что для Киева "это плохие новости".

NYT подчеркивает, что, помимо нехватки военных, перед Киевом может встать вопрос боеприпасов и оружия. Если американская поддержка исчезнет с приходом к власти Дональда Трампа, Европе будет сложно собрать боеприпасы или финансирование на уровне, который позволит Украине продолжать борьбу, считает издание.

В конце ноября координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что США готовы расширить возможности для обучения военнослужащих ВСУ, если Киев примет меры для борьбы с дефицитом кадров в армии. Чиновник также подтвердил, что США по-прежнему намерены поставлять Украине боеприпасы и вооружения.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. 18 мая 2024 года в стране вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. Тем не менее в последние месяцы темпы пополнения ВСУ замедлились и встал вопрос критической нехватки людей в армии. В связи с этим сотрудники территориальных центров комплектования стали все чаще проводить мобилизацию силовыми методами. На этом фоне участились стихийные акции протеста жителей против действий военкомов, по стране прокатилась волна поджогов их автомобилей, происходят поджоги почтовых отделений, через которые гражданам рассылаются мобилизационные повестки.