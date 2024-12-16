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Военное обозрение

«Для нанесения точных ударов по России»: на Украине тестируют новую ракету «Рута»

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Источник изображения: topwar.ru

10 декабря 2024 года глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о прогрессе в разработке дальнобойных средств поражения, в том числе об успешном испытании ракеты «Рута», начале серийного производства ракеты-дрона «Паляница» и первом боевом применении беспилотника-ракеты «Пекло».

Как он отметил, «Рута» проходит испытания, при этом не раскрывается никаких технических деталей о новом изделии. При этом в западной прессе указывается, что это, скорее всего, одноимённая ракета, представленная с эмблемами ВВС Украины компанией Destinus на оборонной выставке Eurosatory 2024 в Париже. Данная фирма была основана в Швейцарии выходцем из России Михаилом Кокоричем, отказавшимся от своего гражданства.

«Рута» предназначена для нанесения точных ударов по России

- отметили украинские военные.

Источник изображения: topwar.ru

Как заявляет разработчик, его новый продукт с реактивным двигателем и дальностью полёта 300 км сочетает в себе низкую стоимость производства со значительной полезной нагрузкой и скоростью, что позволяет использовать её в различных целях, таких как разведка и нанесение ударов. Максимальная взлётная масса ракеты не превышает 300 кг. Конструкция предусматривает запуск с помощью ускорителя и парашютное приземление, а в будущих версиях планируется возможность вертикальной посадки.

Источник изображения: topwar.ru

Помимо разработки ракеты «Рута», Destinus поставила Украине несколько БПЛА, в том числе «Лорд» и «Шершень». Разведывательно-ударный «Лорд» находится в эксплуатации с 2023 года и имеет дальность действия до 2000 км. «Шершень», представляющий собой платформу меньшего размера, предназначен для перехвата дронов, картографирования местности и использования в качестве ретранслятора.

Как заявляют в компании, Destinus с середины 2023 года ежемесячно поставляет на Украину более 100 крупных дронов.

Ракета-дрон «Паляница», которая, со слов Зеленского, поступила в серийное производство имеет предполагаемую дальность 500–700 км. Ракета-беспилотник «Пекло» способна преодолевать расстояние до 700 км.

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Украина
Швейцария
Персоны
Кокорич Михаил
Проекты
БПЛА
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