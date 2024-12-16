Минобороны и Минобрнауки создадут консорциум для лечения раненых бойцов

Минобороны и Минобрнауки РФ договорились о создании научно-клинического консорциума, который будет заниматься исследованиями и внедрением новейших разработок для лечения раненых с минно-взрывной и огнестрельной травмой. Об этом 13 декабря сообщили в Минобороны РФ.

Основной целью научно-клинического консорциума является совершенствование передовых достижений медицины и применение новых методов в лечении пациентов, в том числе участников специальной военной операции (СВО).

Соглашение о взаимодействии подписали министр науки и высшего образования Валерий Фальков и заместитель министра обороны Анна Цивилева. После заключения соглашения был подписан договор между Российским научным центром хирургии имени академика Б.В. Петровского и Главным военным клиническим госпиталем им. Н.Н. Бурденко. На базе этих структур и будет создан консорциум.

«Сегодня мы также видим колоссальный потенциал во взаимодействии Министерства обороны и гражданской медицины. Это позволяет более эффективно помогать нашим защитникам, военнослужащим, максимально восстановить их и здоровье, и потенциал», — сказала на заседании Цивилева.

Она уточнила, что за короткое время совместной работы они уже достигли значительных успехов. Специалисты Министерства обороны РФ и Министерства образования и науки РФ разработали ряд медицинских технологий и оборудования для оказания первой помощи, остановки кровотечений, тактической медицины, иммобилизации и современные стержневые системы внешней фиксации переломов.

«Уже сейчас мы видим, что обоюдное повышение квалификации дает плоды свои и в виде повышения общего уровня профессионализма наших врачей, а от этого выигрывают все», — добавила Цивилева.

Ранее, 3 декабря, президент России Владимир Путин посетил АО «ЦИТО» (Центр инновационных технологий в ортопедии), где производят протезы и проходят реабилитацию военнослужащие. Путина встретил генеральный директор ЦИТО Виктор Спектор, который рассказал главе государства о деятельности компании, в частности об устройстве производства.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.