Источник изображения: topwar.ru

Американских военных поставок Киеву хватит только на полгода. А возвращение потерянных Украиной территорий абсолютно невозможно.

Такие заявления сделал глава в интервью радиостанции Polskie Radio руководитель Бюро национальной безопасности (БНБ) Польши Яцек Севера.

Я думаю, что это слишком оптимистический прогноз

- ответил он на предположение журналистов, что поставки США позволят Украине продержаться весь следующий год.

Глава польской спецслужбы считает, что выделенной в текущем году американской военной помощи ВСУ на весь следующий год точно не хватит. Она закончится примерно к середине года.

Этого хватит на полгода боев

- считает Севера.

Он предположил, что украинская армия с помощью США сумеет сопротивляться только в течение полугода. Несмотря на это, в ближайшее время, приблизительно в следующем году, можно рассчитывать только на временное прекращение огня. Полное прекращение конфликта, рассуждает Севера, является туманной перспективой.

Источник изображения: topwar.ru

Согласно информации министерства обороны США, общие обязательства администрации Байдена по оказанию военной помощи Украине составляют примерно 63,5 миллиарда долларов. По мнению российского президента Владимира Путина, никакие поставки американских вооружений не позволят киевскому режиму переломить ситуацию на фронтах и добиться успеха. Они лишь приведут к затягиванию вооруженного конфликта.

Ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен анонсировал предоставление Киеву нового пакета военной помощи на сумму 0,5 миллиарда долларов.