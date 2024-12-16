Владимир Путин своим указом передал пермское НПО "Искра" под управление КТРВ

ЦАМТО, 13 декабря. Президент России Владимир Путин своим указом передал пермское АО "Научно-производственное объединение "Искра" под управление корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ).

Согласно тексту указа, опубликованному на официальном портале правовой информации, в уставный капитал КТРВ передаются находящиеся в федеральной собственности 1,24 млрд. обыкновенных акций НПО "Искра".

Как отмечается в указе, это сделано "в целях повышения эффективности деятельности интегрированных структур ОПК".

НПО "Искра" – федеральный научно-производственный центр, одно из крупнейших промышленных предприятий России.