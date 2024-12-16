NYT считает, что конфликт на Украине закончится в 2025 году

Этот год станет "годом переговоров", отмечает издание

НЬЮ-ЙОРК, 13 декабря. /ТАСС/. Газета The New York Times (NYT) утверждает, что конфликт на Украине закончится, скорее всего, в 2025 году.

Как отмечается в статье издания, 2025 год станет "годом переговоров". Победа Дональда Трампа на выборах в США только ускорит мирные переговоры. Газета указывает, что избранный президент хочет, чтобы они начались "как можно скорее".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия считает возможными переговоры с Украиной на базе стамбульских договоренностей, но Киев от них уклоняется, и Москва продолжает специальную военную операцию.

14 июня президент России Владимир Путин заявил на встрече с руководством МИД, что выход на мирное решение украинского конфликта без участия РФ и честного диалога с ней невозможен. Также Путин назвал условия для урегулирования ситуации на Украине. Среди них - вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО. Кроме того, Россия считает необходимыми отмену всех западных санкций против нее и установление нейтрального, внеблокового, безъядерного статуса Украины.