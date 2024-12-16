«Составят грозную пару»: в западной прессе оценили тандем беспилотника «Охотник» с истребителем Су-57

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Российский тяжёлый ударный беспилотник С-70 «Охотник» получит расширенные возможности благодаря установке нового двигателя АЛ-51Ф1, которым также будут оборудоваться новейшие истребители Су-57.

Работая в связке, эти системы составят грозную пару в воздушном бою

- отмечается в издании Army Recognition.

Как указывается, двигатель АЛ-51Ф1, отличающийся сочетанием сниженного расхода топлива и увеличенной тяги, разработан для самолётов и БПЛА нового поколения: Су-70, Су-57 и одномоторного Су-75:

Это подчёркивает универсальность и пригодность силовой установки для различных воздушных платформ.

AЛ-51Ф1 – это турбовентиляторный двигатель нового поколения, в котором реализованы передовые технологии, повышающие эффективность и производительность. Он имеет двухвальную конструкцию, которая является стандартной для современных силовых установок боевых самолётов, и работает с форсажной камерой для увеличения тяги. Вентилятор состоит из трёх ступеней, приводимых в движение одноступенчатой турбиной низкого давления, а пятиступенчатый компрессор высокого давления приводится в движение одноступенчатой турбиной высокого давления.

Такая конструкция позволяет АЛ-51Ф1 обеспечивать впечатляющее соотношение тяги к массе, составляющее 0,078, благодаря чему он остаётся лёгким (1400 кг), но при этом обладает значительной мощностью

- говорится в прессе.

Двигатель развивает тягу 11 тыс. кгс в «сухом» режиме, которая может быть увеличена до 18 тыс. кгс при включении форсажа. Благодаря этим показателям он является мощным и эффективным вариантом для самолётов, работающих на высоких скоростях и высотах.

Ожидается, что «Охотник» с увеличенной тягой двигателя и меньшим расходом топлива сможет выполнять более длительные миссии с большей полезной нагрузкой, сохраняя при этом манёвренность и скорость. Аналогичным образом улучшит свои характеристики истребитель Су-57, пока что оснащённый АЛ-41Ф1.

США ведут разработку схожего тандема ударного БПЛА и истребителя в рамках программы «воздушное превосходство нового поколения» (NGAD).

По мере того, как С-70 «Охотник» и Су-57 приближаются к полной боевой готовности, ожидается, что их совокупные возможности обеспечат неоспоримое преимущество в воздухе

- даётся оценка в западной прессе.