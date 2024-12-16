Россия ответила на удары ракетами ATACMS. Что об этом пишут западные СМИ

Нанесение удара Искандером по украинским складам с боеприпасами и вооружением.

Россия нанесла массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины в ответ на применение ракет ATACMS. В разных частях страны отмечаются серьезные перебои с электричеством, перестал ходить транспорт. Вот что об этом сообщают западные СМИ.

"Россия начала новую широкомасштабную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины", — сообщает CNN со ссылкой на украинские власти. Страна вынуждена "ввести чрезвычайные отключения электроэнергии".

Улицы Киева оставались практически пустыми в пятницу утром, поскольку ВВС Украины предупредили об угрозе баллистических и крылатых ракет, которые могут быть нацелены на некоторые части страны.

Компания "Укрэнерго", оператор энергосистемы Украины, заявила, что вводит аварийные отключения электроэнергии по всей стране.

Последняя серия ударов России была нанесена после того, как в четверг в Москве пообещали ответить на украинскую атаку на город на юго-западе с применением шести баллистических ракет ATACMS американского производства.

Зеленский назвал массированный удар России по украинской инфраструктуре "одной из самых тяжелых бомбардировок энергетического сектора страны" с начала военной спецоперации, сообщает Associated Press.

Военно-воздушные силы Украины сообщили о многочисленных запусках ударных беспилотников, после чего в воздушном пространстве страны появились крылатые ракеты. По словам представителей ВВС, Россия также использовала ракеты "Кинжал" для поражения целей в западных регионах Украины.

Москва заявила, что воздушные атаки направлены на то, чтобы подорвать оборонную промышленность Украины, помешать производству ракет, беспилотников, бронетехники и артиллерии, а также других видов оружия.

В этом году Россия удерживает инициативу, поскольку ее военные постоянно прорывают оборону Украины на востоке в ходе серии медленных, но последовательных наступлений.

"Россия нанесла мощный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины", — сообщает The Guardian.

В пятницу утром Россия начала массированную воздушную атаку против Украины, используя крылатые ракеты для поражения энергетической инфраструктуры по всей стране, особенно в западных приграничных регионах. В атаке также задействованы десятки беспилотников.

"Цели — важнейшие объекты энергетической инфраструктуры. Есть попадания! К счастью, на данный момент жертв нет", — отметила Светлана Онищук, глава западной части Ивано-Франковской области.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что энергетики делают все возможное, чтобы "минимизировать негативные последствия для энергосистемы".

"Истребители НАТО были подняты в воздух в Польше и на восточном фланге Альянса, когда Владимир Путин использовал стратегические бомбардировщики и современные военные самолеты для наведения ужаса на Украину", — нагнетает автор The Daily Mail.

Под ударом оказались Киев, Одесса, Полтава, Винница, Черкассы, Хмельницкая, Львовская и Тернопольская области.

Сообщается, что под обстрел попала авиабаза, а также склады и завод по производству беспилотников и ремонту вертолетов.

В Ивано-Франковской области целью стала Бурштынская электростанция.

В Харьковской области была атакована авиабаза в Чугуеве.

В Одессе, где под удар попали портовые сооружения, после громких взрывов перестал работать электротранспорт и было прекращено водоснабжение.

Во всех регионах Украины была объявлена воздушная тревога.

Россия предупреждала о мощном ответе на украинский удар, нанесенный на этой неделе ракетами ATACMS, поставленными США, по военной авиабазе в Таганроге.

По словам генерального секретаря НАТО Марка Рютте, Путин "пытается подавить нашу свободу и образ жизни", цитирует The Independent.

Рютте предупредил, что Владимир Путин хочет "стереть Украину с лица земли" и в следующий раз может напасть на другие страны Европы, а также призвал альянс принять образ мышления военного времени.

Общаясь с экспертами и аналитиками в области безопасности в Брюсселе, он заявил о том, что Россия может попытаться использовать "стаи беспилотников" в Европе после того, как увидел их эффективность на Украине.

Москва готовится к долгосрочной конфронтации с Украиной и НАТО, уверяет Рютте.

Украинские власти воспользовались случаем, чтобы вновь потребовать у западных союзников дополнительных поставок систем ПВО, пишет Le Figaro.

"В пятницу министр иностранных дел Андрей Сибига еще раз возобновил этот призыв. Киев регулярно критикует своих союзников за медлительность и недостаточные объемы помощи. "…Повторяю свой призыв к срочной поставке 20 систем ПВО NASAMS, HAWK и IRIS-T", — написал он в соцсети X".