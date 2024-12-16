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ЦАМТО

США предлагают Словакии вертолеты AH-1Z "Вайпер" и UH-60 "Блэк Хок"

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Sikorsky UH-60
Sikorsky UH-60.
Источник изображения: © Фото : DVIDSHUB

ЦАМТО, 13 декабря. Братислава получила от США два новых предложения на поставку ударных и многоцелевых вертолетов в рамках модернизации парка вооружений ВС страны.

Об этом заявил заместитель премьер-министра и министр обороны Словакии Роберт Калиняк.

По информации Defense News, ВС Словакии могут сделать выбор между 12 ударными вертолетами AH-1Z "Вайпер" и 12 модернизированными многоцелевыми вертолетами UH-60 "Блэк Хок".

Как сообщил Р.Калиняк государственному информационному агентству TASR, стоимость предложения на 12 модернизированных "Блэк Хок" составляет около 150 млн. евро. Аналогичное количество восстановленных вертолетов "Вайпер" обойдется в сумму около 550 млн. евро. Срок эксплуатации предложенных многоцелевых машин составляет около 15-20 лет, ударных вертолетов – около 10 лет.

По мнению министра, теперь важно эффективно и быстро принять решение. Ожидается, что результаты анализа альтернатив будут готовы в ближайшие дни. В случае оперативного принятия решения, ВС Словакии смогут получить первые вертолеты уже в 2025 году.

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2024 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Словакии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 12 ударных вертолетов AH-1Z "Вайпер", сопутствующего оборудования и услуг на сумму до 600 млн. долл.

Стоимость закупки существенно выросла по сравнению с представленным США предыдущему словацкому правительству первоначальным предложением, которое с учетом программ помощи, оценивалось в 340 млн. долл. Оферта отчасти обусловлена тем, что контракт с Пакистаном, которому изначально предназначались вертолеты, был аннулирован.

Между тем, пока действующий Кабинет министров Словакии раздумывает над покупкой AH-1Z "Вайпер", украинские чиновники усилили в Вашингтоне лоббирование поставки этих вертолетов ВСУ.

По оценке источника TASR, вероятность покупки UH-60 "Блэк Хок" выше. В настоящее время ВС Словакии уже эксплуатируют парк вертолетов UH-60M в составе девяти машин.

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Страны
Пакистан
Словакия
США
Продукция
AH-1 Cobra
UH-60
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